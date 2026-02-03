A független országgyűlési képviselő gyanús összefüggéseket vélelmez, amelyek magyarázhatják a lassú hatósági eljárást.
A Corner Six Kft. üzemeltetné a volt MSZP-székházat - értesült a HVG.
Tűz keletkezett a fővárosi II. János Pál pápa tér egyik épületének első emeletén szombat este, öten megsérültek - tájékoztatott Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
A budapesti Jókai utcai székházon kívül további 38 ingatlant ad el országszerte az MSZP – tudta meg a Magyar Nemzet.
Nem kapott ajánlatot a Jókai utcai székházára a Magyar Állami Operaháztól az MSZP, bár az épületet kétszer is megnézték Ókovács Szilveszterék - reagált lapunknak a hvg.hu mai cikkére Katona Tamás, a szocialisták pártigazgatója.
Mesterházy Attila keddi napon munkareggelin fogadta az EU és az EBESZ tagországainak képviselőit. A 2 órás tájékoztató megbeszélésen 32 ország képviseltette magát, közülük 25 képviseletvezetői szinten - olvasható a szocialisták közleményében.
Horn Gyula mellszobrának felavatásával kezdődött az országgyűlési és uniós jelöltállító választmányi ülés. A Jókai utcai székházban elhelyzett mellszobor leleplezésének ceremóniáján részt vett Horn Gyula felesége, fia és családtagjaik.