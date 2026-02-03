Nem kaptak ajánlatot a szocialisták

Nem kapott ajánlatot a Jókai utcai székházára a Magyar Állami Operaháztól az MSZP, bár az épületet kétszer is megnézték Ókovács Szilveszterék - reagált lapunknak a hvg.hu mai cikkére Katona Tamás, a szocialisták pártigazgatója.