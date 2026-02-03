Hadházy Ákos: Négy év után is egyetlen gyanúsítottja van a Thököly úti MSZP-székház eladása ügyében indított nyomozásnak

Hadházy Ákos;Tóth Csaba;MSZP-székház;

2026-02-03 13:13:00 CET

A független országgyűlési képviselő gyanús összefüggéseket vélelmez, amelyek magyarázhatják a lassú hatósági eljárást.

A főügyész szerint három év alatt semmit nem haladt előre a Magyar Szocialista Párt (MSZP) Thököly úti székházának eladása ügyében indított nyomozás - közölte kedden Hadházy Ákos a legfőbb ügyész tájékoztatására hivatkozva.

Az ellenzéki politikus az ügyet faék egyszerűségűnek tartja: az MSZP-s volt zuglói képviselő, Tóth Csaba 125 millió forintért vette meg az 1000 négyzetméteres, tízlakásos, kertes, mélygarázsos társasházat, ami egy időben az MSZP székházaként is működött. A feljelentést már 2022-ban megtette, és bár 2023-ban elvileg volt egy gyanúsított, a nyomozás ugyanott tart, ahol négy éve. Ráadásul úgy tűnik, az egyetlen gyanúsított nem Tóth Csaba. Ami történhetett amúgy: Tóth Csaba valószínűleg pénzt adott az MSZP 2018-as országgyűlési és/vagy 2019-es fővárosi önkormányzati kampányára, abba a reményben, hogy az majd busásan megtérül neki. Mivel azonban eléggé elhasaltak, inkább vitte a székházat, gyakorlatilag ingyen - osztotta meg feltételezését Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő megjegyezte: Tóth Csaba, egy, a Fuzik-ügyhöz kapcsolódó, mellékszálnak tekintett parkolási ügy miatt több más korábbi MSZP-s politikussal együtt már bíróság elé került.

Azonban nem tartja kizártnak, hogy felmentik a korábbi politikusokat, mivel a rendelkezésre álló információk szerint az ügyészség nem töredekett az érdemi és erős bizonyítékok begyűjtésére, például e-maileket vagy telefonhívásokat, hanem Fuzik vallomására és a túlárazás tényére szorítkozott. Szerinte csak remélni lehet, hogy nem „kiengedik” az érinetteket ebből az ügyből. Amennyiben ez történik, annak két magyarázata lehet. Az egyik az, hogy a Fidesz korábban is kíméletesen járt el a számára elfogadható ellenzéki szereplőkkel szemben: a nyilvános bírálatok és propagandisztikus üzenetek ellenére az ígért „elszámoltatásból” nem lett kézzelfogható eredmény. A másik ok az lehet, hogy a Fuzik-ügyben kormányközeli szereplők is érintettek, miközben az MSZP-s érintettek ebben az összefüggésben csak kisebb szereplőknek számítanak, és az ügy valójában a legmagasabb kormánypárti körökig is eljuthatott volna, ha Polt Péter és köre ezt lehetővé teszi.

Kitért arra is, hogy az ügy egyik fontos szála a SysIT és a BKV között létrejött, több milliárd forintos értékű, valótlan szerződés volt. A fővárosi közlekedési vállalat vezetőjét végül Karácsony Gergely elbocsátotta, miután nyilvánosságra került, hogy Bolla Tibor szoros kapcsolatban állt Fuzikkal.

A kifogásolt szerződés ugyanakkor továbbra is érvényben maradt, így a kifizetések folytatódtak, már nem az MSZP-nek, hanem Pintér Sándor egyik bizalmasának - fejtegette. Posztját a következőképp zárta: „undorító ez az egész, igazság szerint néha úgy gondolom, hálásnak kellene lennem Magyar képviselő úrnak, hogy el akar ő is takarítani a magyar politikából. Ennek ellenére egyelőre megpróbálok maradni, ha a zuglói honfitársaink erre felhatalmazást adnak”.