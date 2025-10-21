A világ legértékesebb műtárgya egy nylon zacskóban csupán annyit ér, amennyit fizetnek érte – az eszmei kár az, ami igazán felbecsülhetetlen.
Immár hivatalos, hogy 1500 műtárgy tűnt el, alig 350-et sikerült visszaszerezni és a fő gyanúsított nem működik együtt sem a múzeummal, sem a rendőrséggel.
Hogy a műkincseket mikor lopták el, egyelőre nem tudni, de a nyomozás fél éve tart.
A riasztó működött, a rendőrség gyors volt, de nem eléggé: három ismeretlen sikerrel lopott el egy Renoir-tájképet a bécsi Dorotheum aukciós házból.
Állítólag a 80-as évek óta nincsenek meg. Vagy megvannak, és csak a katalógus hibás. Nem tudni.