Önkéntes énekeseket keres Magyar Péter október 23-ra a Rabszolgák Kórusába

A Tisza Párt ünnepi rendezvényén Rost Andreával kell majd énekelniük egy részletet Giuseppe Verdi Nabucco című operájából. Egy videóban a pártelnök és az operaénekesnő azt is bemutatja, hogyan.