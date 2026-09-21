Aligha meglepő módon a parlamentben is téma volt a Mol és az ukrán Naftogaz vasárnap megkötött együttműködésének ügye. Magyar Péter miniszterelnök kijelentette: amíg Tisza-kormány van, nem épül Magyarországon ukrán kőolajtároló. A Mol szerint még nem tart ott az ügy, hogy beszámoljon róla.
Magyarországon, az ukrán határ közelében hozna létre üzemanyag-tároló kapacitást az ukrán állami Naftogaz és a Mol Downstream. A cél az, hogy Ukrajna stratégiai kőolajtermék-készleteinek egy részét az orosz rakéta- és dróntámadások hatókörén kívül helyezzék el. A két társaság erről a hétvégén, az Ukrajnában rendezett Kárpáti Nyolcak csúcstalálkozójához kapcsolódó gazdasági fórumon írt alá együttműködési megállapodást.
Egy, az ukrán Naftogazzal fennálló elszámolási és jogi vita áll a háttérben.
Megkezdte az orosz gázóriás irányába felhalmozott adóssága törlesztését az ukrán állami energiaipari konszern, a Naftogaz, kifizette az első részletet, mintegy 1,45 milliárd dollárt. Alekszej Miller, a Gazprom elnöke a múlt pénteken közölte, hogy a fennálló tartozás első részletének, illetve a novemberi szállítások 760 millió dolláros előlegének kifizetését követően azonnal megkezdik a gázszállítást Ukrajnának. A Naftogaz kedd este jelentette be a törlesztés megkezdését, arról viszont nem szólt, hogy az előleget is átutalta volna a Gazpromnak.