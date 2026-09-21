Törlesztett adosságából a Naftogaz

Megkezdte az orosz gázóriás irányába felhalmozott adóssága törlesztését az ukrán állami energiaipari konszern, a Naftogaz, kifizette az első részletet, mintegy 1,45 milliárd dollárt. Alekszej Miller, a Gazprom elnöke a múlt pénteken közölte, hogy a fennálló tartozás első részletének, illetve a novemberi szállítások 760 millió dolláros előlegének kifizetését követően azonnal megkezdik a gázszállítást Ukrajnának. A Naftogaz kedd este jelentette be a törlesztés megkezdését, arról viszont nem szólt, hogy az előleget is átutalta volna a Gazpromnak.