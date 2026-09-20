Magyarországon tárolnák Ukrajna stratégiai üzemanyag-tartalékának egy részét, megállapodást kötött a MOL és a Naftogaz

üzemanyag;Naftogaz;Magyarország;Ukrajna;

2026-09-20 17:20:00 CEST

Magyarországon, az ukrán határ közelében hozna létre üzemanyag-tároló kapacitást az ukrán állami Naftogaz és a MOL Downstream. A cél az, hogy Ukrajna stratégiai kőolajtermék-készleteinek egy részét az orosz rakéta- és dróntámadások hatókörén kívül helyezzék el. A két társaság erről a hétvégén, az Ukrajnában rendezett Kárpáti Nyolcak csúcstalálkozójához kapcsolódó gazdasági fórumon írt alá együttműködési megállapodást.

Magyarország területén, az ukrán–magyar határ közelében építene ki kőolajtermékek tárolására alkalmas infrastruktúrát az ukrán állami Naftogaz és a magyar MOL Downstream – írta vasárnap délután a Kyiv Post. A lap szerint a két vállalat szeptember 20-án együttműködési memorandumot írt alá a projektről. A megállapodásról a Reuters is beszámolt. A Kyiv Post szerint a tervezett magyarországi tárolókat kifejezetten az ukrán piac ellátására használnák. A konstrukció egyik legfontosabb eleme, hogy Ukrajna stratégiai üzemanyagkészletének egy részét saját területén kívül, így az orosz rakéta- és dróntámadások közvetlen veszélyétől védettebb helyen tudná elhelyezni.

Az ukrán Ekonomicsna Pravda szintén Szerhij Fedorenkóra, a Naftogaz igazgatóságának megbízott elnökére hivatkozva azt írta, hogy a projekt célja a Magyarországon, az ukrán határ közelében létesítendő kőolajtermék-tárolók kialakítása. Fedorenko szerint az orosz támadások miatt Ukrajna számára az ellátási útvonalak diverzifikálása és a támadások hatókörén kívüli további tárolókapacitás megteremtése az egész üzemanyagpiac stabilitásának kérdésévé vált.

A memorandum egyelőre nem jelent végleges beruházási döntést. A Kyiv Post megfogalmazása szerint keretet teremt a két vállalat számára a kifejezetten Ukrajna ellátását szolgáló tárolóinfrastruktúra közös vizsgálatához és fejlesztéséhez.

Egyelőre nem közölték, pontosan Magyarország mely részén valósulhatna meg a projekt, mekkora tárolókapacitásról lenne szó, új létesítményeket építenének-e vagy meglévő infrastruktúrát is felhasználnának, illetve mennyibe kerülne és ki finanszírozná a beruházást.

Egy új regionális együttműködésen belül született az alku

A memorandumot a Kárpáti Nyolcak – Carpathian Eight, C8 – első csúcstalálkozójához kapcsolódó Kárpáti Gazdasági Fórumon kötötték meg. A C8-at szeptember 18-án indították útjára az ukrajnai Bukovelben, az Ivano-Frankivszki területen. A háromnapos, szeptember 18–20. között rendezett alapító találkozón Ukrajna mellett Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia, Ausztria és Szerbia vett részt, az uniós intézmények bevonásával.

Az új együttműködés deklarált célja nem pusztán politikai egyeztetés. A C8 a biztonság mellett az energetikai, közlekedési és logisztikai kapcsolatok fejlesztését, a határokon átnyúló kereskedelmet és a közös beruházásokat helyezte középpontba. A tervek szerint egyébként több mint ötszáz üzleti résztvevőt és nemzetközi befektetőt vártak Bukovelbe, külön befektetési fórumot is rendeztek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a találkozó első napján azt közölte, hogy több mint ötven, összesen egymilliárd eurót meghaladó értékű megállapodást készítettek elő. Ezek több mint fele az energetikához, azon belül egyebek mellett a nap- és szélenergiához kapcsolódott. Az ukrán elnök szerint a cél az, hogy a Kárpátok térsége ne csupán energia-tranzitrégió, hanem az Európai Unió egyik energiaellátó térsége legyen.

A MOL és a Naftogaz megállapodása ebbe az energetikai együttműködésbe illeszkedik, ugyanakkor az különösen érdekes a két ország elmúlt hónapokban feszült energiaügyi kapcsolatai miatt, ami persze a hazai választások után látványosan javulni látszott. Idén tavasszal Budapest és Kijev között még komoly vita alakult ki a Barátság kőolajvezeték leállása miatt. Magyarország márciusban az Ukrajnába irányuló gázszállítás fokozatos leállítását is kilátásba helyezte mindaddig, amíg a Barátság vezetéken nem indul újra a Magyarországra érkező kőolaj.

Ehhez képest a mostani megállapodás egy másik irányú energetikai kapcsolatot építhet ki: magyarországi infrastruktúra válhatna az ukrán üzemanyag-ellátás egyik biztonsági tartalékává.

Az üggyel kapcsolatban kérdéseket küldünk a MOL számára, amennyiben megkapjuk válaszukat írásunkat frissítjük.