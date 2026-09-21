Magyar Péter leszögezte, amíg Tisza-kormány van, nem épül ukrán kőolajtároló

Naftogaz;MOL;kőolaj;tartalék;

2026-09-21 16:54:00 CEST

Aligha meglepő módon a parlamentben is téma volt a Mol és az ukrán Naftogaz vasárnap megkötött együttműködésének ügye. Magyar Péter miniszterelnök kijelentette: amíg Tisza-kormány van, nem épül Magyarországon ukrán kőolajtároló. A Mol szerint még nem tart ott az ügy, hogy beszámoljon róla.

A parlamentben is téma lett hétfőn az ukrán Naftogaz és a Mol vasárnap aláírt együttműködése, amely az ukrán stratégiai kőolajkészletek esetleges magyarországi tárolásáról szól. Ennek kapcsán Magyar Péter kijelentette: nem épül Magyarországon ukrán kőolajtároló, amíg Tisza-kormány van. A kormányfő szerint a Mol még az Orbán-kormány idején kezdett tárgyalni az ukrán Naftogazzal a magyarországi tárolás lehetőségéről, a jelenlegi kabinet azonban nem tartja elfogadhatónak, hogy a társaság a kormány beleegyezése nélkül egyeztetett az ukrán féllel.

A Mol közlése szerint egyelőre csak egy akár évekig tartó előkészítő folyamat legelején járnak, amelynek során a magyarországi tárolás technikai, pénzügyi és hatósági feltételeit vizsgálják. A még hátralévő, várhatóan hosszú folyamat miatt nem tájékoztatták a kormányt.

A lehetséges magyarországi kőolajtárolásról a Kyiv Post beszámolója alapján korábban már a Népszava is írt. Az ukrán lap arról számolt be, hogy a Naftogaz és a Mol együttműködésének keretében Magyarországon, az ukrán határ közelében alakíthatnának ki az ukrán stratégiai kőolajkészletek tárolására szolgáló kapacitást.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője hétfőn a fejlemények kapcsán Magyar Pétert kérte számon amiatt, hogy miért az ukrán sajtóból kellett értesülni a tervről. Rétvári azt mondta, az ukránok azért nem saját országukban építenék meg a létesítményt, mert attól tartanak, hogy az orosz hadsereg lebombázná. Szerinte a tároló Magyarországra telepítésével ezt a kockázatot is áthoznák a határon, ami nemzetbiztonsági veszélyt jelentene Magyarország, különösen a kelet-magyarországi térség számára.

Magyar Péter erre azzal vágott vissza, hogy a Mol és a Naftogaz közötti tárgyalások még az előző, Orbán-kormány idején kezdődtek. A miniszterelnök szerint a Mol a kormány beleegyezése nélkül tárgyalt az ukrán féllel, amit a jelenlegi kabinet nem fogad el.

Magyar Péter azt mondta, előző este Hernádi Zsolt Mol-vezérnek is jelezte: elfogadhatatlannak tartja a társaság eljárását, és elvárja, hogy a Mol a magyar államot 25 százalékos tulajdonosként kezelje.

Magyar Péter később megismételte ezt az álláspontját, ugyanakkor az energiaellátás diverzifikálása mellett érvelt. Szerinte minél több irányból – Horvátország, Románia, a Balkán vagy Olaszország felől – érkezhet Magyarországra kőolaj és földgáz, annál kevésbé lehet az országot energiaügyekben megzsarolni.

Az ügyre Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője is kitért, aki szerint szintén nem szolgálná a magyar érdeket, ha ukrán kőolajtároló épülne Magyarországon.

A Mol Népszavának küldött válasza ugyanakkor a parlamentben elhangzottaknál jóval korábbi fázisban lévő együttműködésként írta le az ügyet.

A társaság szerint a Naftogazzal kötött szándéknyilatkozat abba a nemzetközi gyakorlatba illeszkedik, amelynek keretében az európai országok kölcsönösen segítik egymást stratégiai kőolaj- és egyéb szénhidrogénkészleteik tárolásában. A Mol-csoport jelenleg is tárol Magyarországon uniós és EU-n kívüli országok stratégiai készleteihez tartozó mennyiségeket. Közlésük szerint egyelőre a technikai feltételeket, a pénzügyi lehetőségeket, valamint a környezetvédelmi, biztonsági és hatósági előírásokat vizsgálják.