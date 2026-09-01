Hipnózis, meditáció, lelki segítségnyújtás, reinkarnációs és transzcendentális utaztatás – a Facebook hirdetésre ezúttal a NAV jelentkezett be. Az egyórás konzultációról nyugtát nem adott a vállalkozó, és kiderült, hogy teljesen feketén dolgozik, még adószáma sem volt. Kis magyar ezotéria.
Különös kegyetlenséggel, hivatalos személy sérelmére, több emberen elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt vádat emelt a Fővárosi Főügyészség azzal a 36 éves férfival szemben, aki egy évvel ezelőtt késsel támadt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hivatalos ügyben eljáró két munkatársára, egyikük a sérülések miatt életét vesztette - közölte a főügyész szerdán.
Menekülő, a fején csuklyát viselő, pénzügyőrre támadó cigarettacsempészt fogtak el Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Kérsemjén térségében - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) térségi vám- és pénzügyőri igazgatóságának sajtóreferense szerdán.
Tartályokban hatvanhétezer liternyi ásványi olajat találtak a Bugac melletti erdőben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei - tájékoztatott a NAV Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság sajtóreferense hétfőn.
Migránsnak álcázva tartottak ellenőrzést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei a napokban a déli határ térségében, a vizsgálatok több mint felénél tapasztaltak jogsértést - közölte a NAV Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóságának sajtóreferense szombaton.
Házi őrizetből előzetes letartóztatásba helyezte a záhonyi vesztegetéses ügy kilenc gyanúsítottját a Nyíregyházi Törvényszék - közölte Toma Attila bíró, szóvivőhelyettes pénteken.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) - a Központi Nyomozó Főügyészség információi alapján - pénzügyőrhöz méltatlan cselekmény miatt eljárást indított 18 záhonyi munkatársa ellen - közölte a NAV szóvivője.
A szerdán elfogott, cigarettacsempészet támogatásával gyanúsított pénzügyőrök közül kilencet előzetes letartóztatásba helyezett, nyolcnak pedig a házi őrizetét rendelte el a Nyíregyházi Járásbíróság.
Egy szolgálaton kívüli pénzügyőrnek próbáltak csempészett cigarettát eladni egy budapesti parkolóban - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vám- és jövedéki szóvivője kedden.
Kilencezer doboz, 7,5 millió forint értékű cigarettát hagytak hátra a pénzügyőrök elől elmenekülő csempészek Beregdarócnál - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vám és pénzügyőri igazgatóságának sajtóreferense pénteken
Még a tetoválást is bevállaló pénzügyőrök buktattak le egy román állampolgárt, aki Budapesten, az egyik III. kerületi lakótelepen engedély nélkül működtetett egy tetováló szalont.