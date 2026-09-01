Lelki segítségnyújtásra vett igénybe a NAV-ellenőr, a terapeuta omlott össze

adócsalás;ellenőrzés;NAV-ellenőr;lelki segélyszolgálat;

2026-09-01 08:08:00 CEST

Hipnózis, meditáció, lelki segítségnyújtás, reinkarnációs és transzcendentális utaztatás – a Facebook hirdetésre ezúttal a NAV jelentkezett be. Az egyórás konzultációról nyugtát nem adott a vállalkozó, és kiderült, hogy teljesen feketén dolgozik, még adószáma sem volt. Kis magyar ezotéria.

A NAV rendszeresen ellenőrzi a termékeiket és szolgáltatásaikat az interneten hirdető magánszemélyeket. Így került képbe az a hölgy is, aki lelki segítségnyújtást, személyes vagy online konzultációs lehetőséget, reinkarnációs és transzcendentális utaztatást, hipnózist, vezetett meditációt, workshopokat, több napos elvonulást és saját könyvét hirdette a honlapján, valamint közösségi oldalakon is – olvasható a NAV közleményében.

A NAV ellenőre is élt a lehetőséggel: a sikeres időpontfoglalás után a revizor lelki segítségnyújtást vett igénybe, az egyórás szolgáltatás 17 000 forintos ellenértékéről azonban sem nyugtát, sem számlát nem kapott. Az ellenőrzés kiderítette azt is, hogy a szolgáltatást végző hölgy évek óta adószám nélkül folytatja ezt a tevékenységét.

A bejelentkezési kötelezettség elmulasztása miatt a NAV akár egymillió forintig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki, de a magánszemély számíthat arra is, hogy a hivatal adóellenőrzésben állapítja meg az elmulasztott adókötelezettségeket, ennek pedig már adóbírság és késedelmi pótlék vonzata is van.