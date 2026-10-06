A szövetségi ügyészség szerint a BND egykori elnöke éveken át titkos iratokat kaphatott volt irodavezetőjétől, majd azokat magántevékenysége során is felhasználhatta. August Hanning ellen egyebek mellett hazaárulás kísérlete és idegen szolgálat javára végzett ügynöki tevékenység gyanújával nyomoznak.
A német hírszerzés és az alkotmányvédelmi hatóság szerint Oroszország meg akarja akadályozni Európa és az Egyesült Államok hagyományosan jó kapcsolatainak elmélyítését.
Leváltották a német szövetségi hírszerző szolgálat (BND) elnökét, Gerhard Schindler július 1-jétől nyugdíjba meg, utódja Bruno Kahl pénzügyminisztériumi osztályvezető lesz - közölte szerdán a német kormány.
Leváltják a német szövetségi hírszerző szolgálat (BND) elnökét, Gerhard Schindlert - jelentette kedd este a Süddeutsche Zeitung (SZ) című lap és két regionális közszolgálati műsorszolgáltató társaság, az NDR és a WDR közös tényfeltáró munkacsoportja.
Alkotmányos panaszt akar benyújtani a német Bundestag titkosszolgálatokat felügyelő bizottsága, hogy hozzájusson ahhoz a listához, amely az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) németországi célpontjait sorolja fel. Jogászok már vizsgálják ennek a lehetőségét, egyelőre ugyanis az sem biztos, hogy jogilag megalapozottan lehet-e panaszt benyújtani – írta cikkében a Süddeutsche Zeitung. A beadványról várhatóan augusztus végén születik majd döntés – írja a német baloldali napilap.
A német külföldi hírszerző szolgálat (BND) segítségével sikerült megtalálni Oszama bin Laden terroristavezért rejtekhelyét - írta a Bild am Sonntag című vasárnapi német lap.
A német hírszerzés több ezer tagjának adatait csente el az a férfi, akit még júliusban kapcsoltak le a német hírszerzésnél – írta szerdai számában a Bild napilap. A BND felfedett kilétű munkatársai a bevetéseket, illetve a külkapcsolatokat irányító (EA nevű) részlegnél dolgoznak.
A német szövetségi hírszerző szolgálat (BND) szerint az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista terrorista szervezet már utasszállító repülőgépek megtámadására alkalmas fegyverzettel is rendelkezik - írta a Bild am Sonntag című vasárnapi német lap.
A német szövetségi hírszerző szolgálat (BND) szerint Oroszország több mint 600 milliárd dollárnak megfelelő tartalékot halmozott fel, aminek révén akár évekig kibírhatja a Nyugat szankciós politikáját - írta a Bild am Sonntag című vasárnapi német lap.
A német hírszerzés vezetője szerdán visszautasította azon vádakat, amelyek szerint Berlin amerikai állampolgárokat hallgatott le.