Betekintést nyernének az NSA-aktákba

Alkotmányos panaszt akar benyújtani a német Bundestag titkosszolgálatokat felügyelő bizottsága, hogy hozzájusson ahhoz a listához, amely az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) németországi célpontjait sorolja fel. Jogászok már vizsgálják ennek a lehetőségét, egyelőre ugyanis az sem biztos, hogy jogilag megalapozottan lehet-e panaszt benyújtani – írta cikkében a Süddeutsche Zeitung. A beadványról várhatóan augusztus végén születik majd döntés – írja a német baloldali napilap.