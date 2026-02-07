Bebizonyosodott: semmit sem ér a kisebbségi képviseletre született szabályozás

Valószínűleg nem elegendő a parlamenti mandátumszerzéshez a német listára szavazók száma - írta hétfői közleményében a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke, aki szerint bebizonyosodott, hogy a nemzetiségek parlamenti képviseletére született szabályozás nem kínál jó megoldást.