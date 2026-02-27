Ezrével iratkoztak le, mintha tiszás kampány indult volna a német parlamenti mandátum ellen

Fidesz;kampány;parlamenti választás;német nemzetiség;Tisza Párt;

2026-02-27 10:00:00 CET

Ezrével iratkoztak le a németek a nemzetiségi listáról, amit részben a Tisza Párt helyi szervezetei mozgósításának tulajdonít Gallai Gregor, a német választási lista vezetője. Országjárásra indult: szeretné megfordítani a trendet, hogy a németeknek ismét legyen parlamenti képviselője.

„A nemzetiségi névjegyzékről való leiratkozást már most megteheted! Ha megteszed, teljes értékű szavazati joggal élhetsz!” – buzdított a pécsi Mecsek Tisza Sziget a Facebookon közzétett felhívásában.

Január közepén, amikor interjút készítettünk Gallai Gregorral, a német nemzetiségi lista vezetőjével, még biztosnak látszott, hogy az áprilisi választás után átveheti az eddigi német képviselő, Ritter Imre helyét a parlamentben. Azóta nagyot változott a világ: a német nemzetiségi névjegyzékből tömegesen iratkoztak le a választásra jogosult szavazók, a regisztráltak száma mintegy 30 ezerről mára 27 ezer alá csökkent.

Elvileg mind a tizenhárom törvényben elismert nemzetiség – kedvezményes módon – szavazati joggal felruházott képviselői mandátumot szerezhet az Országgyűlésben, de létszáma alapján erre csak a németeknek és a romáknak van esélye. A már említett Ritter Imre két cikluson keresztül volt képviselő, a romák mindeddig nem tudtak élni a lehetőséggel.

Nemzetiségi választási listára azok szavazhatnak, akik regisztráltatják magukat az adott nemzetiség névjegyzékében, ők azonban – ez fontos kitétel – nem szavazhatnak pártlistára.

A parlamenti választási részvételtől függően 22-23 ezer, de akár 25 ezer érvényes szavazatra is szükség lehet a nemzetiségi mandátum elnyeréséhez.

Bár a németek jellemzően tudatos, fegyelmezett szavazók, a nyilvántartásban szereplő nem egészen 27 ezer választópolgár várhatóan kevés lesz a német mandátum megszerzéséhez. Ha „most vasárnap” rendeznék a választást, a német nemzetiségnek nagy valószínűséggel nem lenne képviselője az Országgyűlésben. (Ebben az esetben – a többi nemzetiséghez hasonlóan – a németek is szavazati jog nélküli szószólót küldhetnének a törvényhozásba.)

A Political Capital már hetekkel ezelőtt arra a következtetésre jutott, hogy a következő ciklusban „aligha lesz újra német nemzetiségi képviselő a parlamentben”. Pedig akkor még 29 ezer fölött volt a regisztráltak száma. A Political Capital azzal magyarázta a leiratkozásokat, hogy egyre többen látják be: a jelenlegi rendszerben nem sok értelme van részt venni a nemzetiségi választáson.

A jelek szerint nem egészen erről, hanem pártpolitikai megfontolásokról van szó. Gallai Gregor részben a Tisza Párt kampányának tulajdonítja a történteket. A Népszavának elmondta, hogy a Mecsek Tisza Sziget már idézett felhívásán kívül más, Tiszához köthető – magyar és német nyelven írt – Facebook-bejegyzés is azt kéri: iratkozzanak le a névjegyzékről azok, akik „teljes értékű magyar állampolgárként” egyéni jelöltre és pártlistára egyaránt szeretnének szavazni.

Gallai Gregor a hozzá eljutott információk, kimutatások alapján bizonyítottnak látja, hogy a Tisza mozgósítása és a leiratkozások nagy száma között erős az összefüggés.

Azt az indirekt állítást, hogy azok, akik nemzetiségi listára szavaznak, nem teljes értékű állampolgárok, kifejezetten sérelmesnek találja.

Tegyük hozzá: a Tisza ellenkampányára van logikus magyarázat. Ritter Imre régebben a Fidesz polgármester-jelöltje volt. Amikor német színekben bekerült a parlamentbe, felfüggesztette ugyan a párttagságát, de rendre megszavazta a fideszes előterjesztéseket. Tény, hogy a nemzetiségi listára leadott voksok elvesznek a pártok számára, a Tisza ráadásul tarthat attól, hogy Gallai Gregor révén – aki Ritter Imre kabinetfőnöke volt – valójában a fideszes frakció létszáma növekedne egy külső taggal.

Ezzel szemben januári interjúnkban Gallai Gregor hangsúlyozta, hogy neki nincs és soha nem is volt semmilyen pártkötődése. Most az a feladat vár rá, hogy visszaszerezze a megcsappant bizalmat, a német nemzetiség ellenzéki érzelmű tagjait is meggyőzze arról, hogy nem pártérdekeket szolgál majd, ha parlamenti képviselő lesz. Mindezt úgy, hogy nem riasztja el a német közösség fideszes szimpatizánsait sem. A trendet megfordítva több ezerrel kellene növelnie a névjegyzékben szereplők számát. Kérdésünkre határozottan optimistán nyilatkozott: úgy érzi, sikerülni fog.

Az országos német önkormányzat közgyűlése a hétvégén elfogadta azokat az alapelveket, amelyek meghatározzák a reménybeli német parlamenti képviselő munkáját. Érezhető némi hangsúlyeltolódás. A német nemzetiség ugyanis a „tapasztalatok és közösségi visszajelzések alapján” a jövőben még önállóbb és átláthatóbb stratégiát szeretne követni, mondván: a nemzetiségi politika eredményes képviselete együttműködést feltételez a mindenkori kormánnyal, ugyanakkor ez nem jelent automatikus politikai támogatást.

Gallai Gregor országjárásra indult. Bízik abban, hogy a 403 településen működő német nemzetiségi önkormányzat közreműködésének, a személyes találkozóknak és a mindenfelé eljuttatott információs anyagoknak köszönhetően április elejéig ismét 30 ezer fölé emelkedik a névjegyzékben lévők száma.