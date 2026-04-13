A kormánypárt rendszerszintű előnyöket élvezett, amelyek elmosták a határt az állam és a párt között – állapították meg a nemzetközi megfigyelők.
A magyar kormányfő figyelmen kívül hagyta a nemzetközi megfigyelők visszaélésekről tett észrevételeit.
Eddig 166 nemzetközi megfigyelő regisztrált a vasárnapi országgyűlési választásra - derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapján közzétett listából. Négy évvel ezelőtt 160 nemzetközi megfigyelő regisztrált a választásra.
Nyilvántartásba vette a Nemzeti Választási Iroda az első nemzetközi megfigyelőket az áprilisi országgyűlési választásra, tudósít az MTI.
Egy ország négy megfigyelője regisztrálta magát a Nemzeti Választási Irodánál (NVI) az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak vasárnapi választására - derül ki az NVI vasárnapi adataiból.
Az MSZP felszólítja a kormányt, tegyen meg mindent, hogy minél több nemzetközi megfigyelő legyen jelen az április 6-ai országgyűlési választáson - mondta Szabó Vilmos, a párt országgyűlési képviselője vasárnap Budapesten, sajtótájékoztatón.