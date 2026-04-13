Az EBESZ szerint a választók valódi alternatívák közül választhattak április 12-én, de hiányoztak az egyenlő versenyfeltételek

2026-04-13 19:39:00 CEST

A kormánypárt rendszerszintű előnyöket élvezett, amelyek elmosták a határt az állam és a párt között – állapították meg a nemzetközi megfigyelők.

Az április 12-i magyarországi országgyűlési választás lebonyolítása szakszerű volt, a voksoláson rekordszintű részvételt tapasztaltak, a kampányt ugyanakkor mély politikai megosztottság jellemezte, és a folyamatra rányomta a bélyegét az egyenlő versenyfeltételek hiánya – jelentette ki hétfőn Budapesten az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) rövid távú megfigyelő missziójának különleges koordinátora és vezetője.

Sargis Khandanyan elmondta: 47 országból 389 megfigyelő vett részt a folyamatban. Az április 12-i választásokon aktív polgári részvétel volt tapasztalható rekordszintű részvétellel.

A választók valódi alternatívák közül választhattak, de nem voltak egyenlő feltételek, mivel a kormánypárt rendszerszintű előnyöket élvezett, amelyek elmosták a határt az állam és a párt között.

Hangsúlyozta: a választási hatóságok szakszerűen és hatékonyan dolgoztak, a szavazás lebonyolítását a megfigyelt szavazókörök többségében pozitívan értékelték. Ugyanakkor a közhivatalokkal és adminisztratív erőforrásokkal való visszaélés, a médiában tapasztalt egyértelmű elfogultság és a kampányfinanszírozás hiányosságai rontották az esélyegyenlőséget. Hozzátette: a közhivatalokkal és adminisztratív erőforrásokkal való visszaélést jogszabály nem tiltja, és ezt a kormánypárt ki is használta.

Pablo Hispan, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE) küldöttségvezetője a választást „nagyszerű napnak” nevezte Európa számára, és gratulált a magyar választóknak. Kiemelte: a kampányt erős politikai megosztottság, az állami források egyoldalú felhasználása és torz információs környezet jellemezte. Hozzátette: a választás jogi kereteit meg kell változtatni.

Rupa Huq, az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének küldöttségvezetője kiemelte: a részvétel 79,8 százalékos volt, ami a választók erős elkötelezettségét mutatja. Ugyanakkor bírálta a jelöltviták hiányát és a közszolgálati média egyoldalú működését. Megjegyezte: a kampányt az Európai Unióval és Ukrajnával kapcsolatos negatív, gyakran félelemkeltő üzenetek uralták, amelyek meghatározták a közbeszédet.

Eoghan Murphy, az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) választási megfigyelő missziójának vezetője is azt hangsúlyozta, hogy a kampány aktív volt, de nem voltak egyenlő versenyfeltételek, és elmosódott a határ az állam és a kormánypárt között. Kiemelte: az online kampány szabályozatlansága és a kampányköltési korlátok eltörlése tovább torzította a versenyt. Hozzátette: a médiamegfigyelés egyértelmű elfogultságot mutatott, miközben a független újságírás strukturális hátrányban van a kormányközeli médiával szemben. Az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala Magyarországon marad, és a választási folyamat lezárása után részletes zárójelentést készít – tette hozzá.