Miklós Edit mindenkinek bizonyított

A tegnapi nap végre egy magyar versenyzőről szólt. Miklós Edit ugyanis a női lesiklásban a hetedik helyen végzett, ami messze a legjobb eddigi magyar alpesi szereplés téli olimpiákon. A csíkszeredai születésű versenyző ezzel a szereplésével végleg bekerült a sportág nagyjai közé. (A versenyen a másik magyar induló, Berecz Anna végül a 35. helyen zárt. ) Interjúnk az MTI és a MOB honlapja alapján készült.