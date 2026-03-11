Nőideálok helyett hétköznapi aktokat fest hiperrealista módon Czene Márta festőművész

Czene Márta hiperrealista festményein a női testek az anyaságról, a női identitásról és a művész múltjáról beszélnek. Az édesapja, Czene Gábor és a nagyapja, ifjabb Czene Béla is festőművész volt, akiknek alkotói világa szintén hatottak rá, mivel ők is női modelleket festettek klasszikus pózokban. Czene Márta azonban túllép a múlton, és máshogy közelít a témához: élethű képeivel nem idealizál, a nők hétköznapi valóságát mutatja meg.