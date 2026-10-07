A magyarok nagyjából egyharmadának van konkrét példaképe, aki inspirálta őt a pályaválasztásban. Azt gondolhatnánk, hogy a celebek vezetik a listát, azonban valójában a legtöbben a szüleiket vagy a pedagógusaikat említették.
Feltűnően kevés továbbtanuló lány választ természettudományos területet. Aki mégis, annak előremenetele lesz nehezebb férfi kollégáinál. Minél erősebben férfiarca van egy foglalkozásnak, annál kirekesztőbb a környezet a nőkkel szemben. De már a gyerekeknek szóló irodalomban is ritkábban van hivatásuk a nőknek, a mesék a háztartásban élik őket, míg a férfiakat izgalmas és aktív tevékenységben. Balázsi Katalin anyagtudós kutatót és Nagy Beáta közgazdász-szociológus egyetemi tanárt kérdeztük a legutóbbi MTA-s kinevezések hátteréről.
Növelnék a nők számát a férfiasnak tartott szakmákban; Fejér megyében képzési rendszert is indítottak, amely keretében helyi vállalatokkal működnek együtt, jelenleg a mérnökképzés területén - mondta a Nők a Tudományban Egyesület vezetője az M1 aktuális csatornán.