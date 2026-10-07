Keresd az akadémikusnőt! – Férfiarcú munkahelyek hátráltatják a tehetséges lányokat, egy nő sincs az MTA 26 új rendes tagja között

Feltűnően kevés továbbtanuló lány választ természettudományos területet. Aki mégis, annak előremenetele lesz nehezebb férfi kollégáinál. Minél erősebben férfiarca van egy foglalkozásnak, annál kirekesztőbb a környezet a nőkkel szemben. De már a gyerekeknek szóló irodalomban is ritkábban van hivatásuk a nőknek, a mesék a háztartásban élik őket, míg a férfiakat izgalmas és aktív tevékenységben. Balázsi Katalin anyagtudós kutatót és Nagy Beáta közgazdász-szociológus egyetemi tanárt kérdeztük a legutóbbi MTA-s kinevezések hátteréről.