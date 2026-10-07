Nők a Tudományban Egyesület;példakép;

A példaképek a pályaválasztásban is irányt mutatnak – de sokaknak nincs kit követniük

A magyarok nagyjából egyharmadának van konkrét példaképe, aki inspirálta őt a pályaválasztásban. Azt gondolhatnánk, hogy a celebek vezetik a listát, azonban valójában a legtöbben a szüleiket vagy a pedagógusaikat említették.

A CETIN Hungary és a Nők a Tudományban Egyesület (NaTE) középiskolás lányoknak szóló tehetségprogramja, a STEMpowered by CETIN negyedik évada kapcsán készített kutatás eredményei szerint a példakép nem feltétlenül egy távoli, ismert személy. A diákokat gyakran családtagok vagy pedagógusok inspirálják a pályaválasztásban.

A környezet ugyanakkor nem csak inspirálhat: a válaszadók 40 százalékát nem próbálták lebeszélni az elképzelt pályáról, de 60 százalékuk emlékszik ilyen esetre. 

A legfrissebb kutatás szerint a megkérdezettek közel harmada (29 százalék) úgy látja, hogy a nagyra tartott személyek nagymértékben befolyásolták érdeklődését, továbbtanulását vagy pályaválasztását. Ugyanakkor a válaszadók szintén 29 százalékának nem volt olyan ember az életében, akit elismert vagy példaképének tekintett. 

Leggyakrabban a szülők jelentek meg a válaszaikban: édesanyját vagy nevelőanyját 27 százalék, édesapját vagy nevelőapját pedig 19 százalék említette. Ezzel szemben a tanárok csak nagyon kis arányban (5 százalék) próbálták meg a válaszadókat lebeszélni a választott pályáról.

Joggal merül fel bennünk a kérdés: miért egy mobiltávközlési infrastruktúrával foglalkozó vállalat végez el egy ilyen kutatást? Kozma Zsolt, a CETIN szabályozási és PR-igazgatója lapunknak elmondta: a saját bőrükön tapasztalták azt, hogy amikor műszaki, mérnöki munkaköröket hirdettek meg, azokra nem vagy alig jelentkeztek nők, ellentétben például a pénzügyi vagy HR-területtel. „Amikor elvégeztük az első kutatásunkat, az derült ki, hogy elsősorban az a probléma, hogy a lányok középiskolás korban, amikor meghozzák a karrierdöntésüket, nem kapnak megfelelő támogatást ahhoz, hogy STEM-pályákat válasszanak. Ennek pedig az az oka, hogy nincs kivel megbeszélniük, hogy ez számukra releváns lehet, helyt tudnának-e állni egy ilyen pályán. A kiindulópontunk tehát nem elméleti, hanem gyakorlati volt.” Ezért hozták létre a NaTE-val közösen azt a programot, amelyben mentorok segítségével megmutatják a középiskolás lányoknak, milyen egy kutató, egy mérnök mindennapi munkája. 

De a legfontosabb elem a személyes beszélgetések lehetősége olyan inspiráló nőkkel, akik kiváló eredményeket értek el a szakterületükön. 

A PR-vezető hozzátette: a technológia fejlődésével jóval sokszínűbbé vált a példaképek köre, hiszen a fiatalok a közösségi médiában nagyon sok ember életébe láthatnak bele. Ennek ellenére azt tapasztalták, hogy akik választanak maguknak példaképet, jellemzően a közeli ismeretségi körből teszik ezt meg. Arra a kérdésre, hogy ki volt a legnagyobb hatással a pályaválasztásban, a legtöbben továbbra is családtagot vagy tanárt neveznek meg. A példaképek között a női tanárok (9 százalék), a női vagy férfi családtagok (8-8 százalék) és a férfi tanárok (7 százalék) szerepeltek. Kozma Zsolt hozzátette: annak idején, diákként neki is az édesapja szemlélete, gondolkodásmódja volt a példamutató. 

A kutatásukban természetesen több híres ember nevét is megemlítették a fiatalok, Einstein, Tesla, Newton, Leonardo da Vinci, Szentgyörgyi Albert, Semmelweis Ignác, Rubik Ernő vagy Karikó Katalin egyaránt inspirálóan hat rájuk. 

A program során azt tapasztalták, hogy a lányok számára nagyon komoly érték, ha fejlődhetnek olyan területeken, mint a kommunikációs készség, az önismeret, a problémamegoldás, a projektalapú szemlélet vagy akár a stresszkezelés. „Egy fejlődési ívet járt be a programunk. 2023-ban úgy indítottuk, hogy azokban a tantárgyakban próbáltuk segíteni a lányokat, amelyek fontosak ahhoz, hogy STEM-pályán tanulhassanak tovább. Azonban kiderült, hogy nem ez volt az, amit a leginkább értékeltek, hanem az, hogy láttak élő példaképeket, a soft skill tréningeket, valamint amikor prezentálniuk kellett. Ezért most már sokkal nagyobb hangsúlyt helyezünk ezekre. És azt sem értékeljük kudarcként, ha a program eredményeként arra jönnek rá, hogy mégsem STEM-területen akarnak továbbtanulni, hiszen segítettük őket abban, hogy kipróbálhassák magukat.”

Megosztó figurának tartják Jay Claytont, akit Donald Trump MI (mesterséges intelligencia) cárként jelentett be vasárnap. Clayton az amerikai tőzsdefelügyelet vezetőjéből lett nemzeti hírszerzési igazgató, de korábban volt szövetségi ügyész is és most ismét új területre lép. Előzetes infók azt sejtetik, nem híve az MI-fejlesztések lassításának.  