A példaképek a pályaválasztásban is irányt mutatnak – de sokaknak nincs kit követniük

Nők a Tudományban Egyesület;példakép;

2026-10-07 06:21:00 CEST

A magyarok nagyjából egyharmadának van konkrét példaképe, aki inspirálta őt a pályaválasztásban. Azt gondolhatnánk, hogy a celebek vezetik a listát, azonban valójában a legtöbben a szüleiket vagy a pedagógusaikat említették.

A CETIN Hungary és a Nők a Tudományban Egyesület (NaTE) középiskolás lányoknak szóló tehetségprogramja, a STEMpowered by CETIN negyedik évada kapcsán készített kutatás eredményei szerint a példakép nem feltétlenül egy távoli, ismert személy. A diákokat gyakran családtagok vagy pedagógusok inspirálják a pályaválasztásban.

A környezet ugyanakkor nem csak inspirálhat: a válaszadók 40 százalékát nem próbálták lebeszélni az elképzelt pályáról, de 60 százalékuk emlékszik ilyen esetre.

A legfrissebb kutatás szerint a megkérdezettek közel harmada (29 százalék) úgy látja, hogy a nagyra tartott személyek nagymértékben befolyásolták érdeklődését, továbbtanulását vagy pályaválasztását. Ugyanakkor a válaszadók szintén 29 százalékának nem volt olyan ember az életében, akit elismert vagy példaképének tekintett.

Leggyakrabban a szülők jelentek meg a válaszaikban: édesanyját vagy nevelőanyját 27 százalék, édesapját vagy nevelőapját pedig 19 százalék említette. Ezzel szemben a tanárok csak nagyon kis arányban (5 százalék) próbálták meg a válaszadókat lebeszélni a választott pályáról.

Joggal merül fel bennünk a kérdés: miért egy mobiltávközlési infrastruktúrával foglalkozó vállalat végez el egy ilyen kutatást? Kozma Zsolt, a CETIN szabályozási és PR-igazgatója lapunknak elmondta: a saját bőrükön tapasztalták azt, hogy amikor műszaki, mérnöki munkaköröket hirdettek meg, azokra nem vagy alig jelentkeztek nők, ellentétben például a pénzügyi vagy HR-területtel. „Amikor elvégeztük az első kutatásunkat, az derült ki, hogy elsősorban az a probléma, hogy a lányok középiskolás korban, amikor meghozzák a karrierdöntésüket, nem kapnak megfelelő támogatást ahhoz, hogy STEM-pályákat válasszanak. Ennek pedig az az oka, hogy nincs kivel megbeszélniük, hogy ez számukra releváns lehet, helyt tudnának-e állni egy ilyen pályán. A kiindulópontunk tehát nem elméleti, hanem gyakorlati volt.” Ezért hozták létre a NaTE-val közösen azt a programot, amelyben mentorok segítségével megmutatják a középiskolás lányoknak, milyen egy kutató, egy mérnök mindennapi munkája.

De a legfontosabb elem a személyes beszélgetések lehetősége olyan inspiráló nőkkel, akik kiváló eredményeket értek el a szakterületükön.

A PR-vezető hozzátette: a technológia fejlődésével jóval sokszínűbbé vált a példaképek köre, hiszen a fiatalok a közösségi médiában nagyon sok ember életébe láthatnak bele. Ennek ellenére azt tapasztalták, hogy akik választanak maguknak példaképet, jellemzően a közeli ismeretségi körből teszik ezt meg. Arra a kérdésre, hogy ki volt a legnagyobb hatással a pályaválasztásban, a legtöbben továbbra is családtagot vagy tanárt neveznek meg. A példaképek között a női tanárok (9 százalék), a női vagy férfi családtagok (8-8 százalék) és a férfi tanárok (7 százalék) szerepeltek. Kozma Zsolt hozzátette: annak idején, diákként neki is az édesapja szemlélete, gondolkodásmódja volt a példamutató.

A kutatásukban természetesen több híres ember nevét is megemlítették a fiatalok, Einstein, Tesla, Newton, Leonardo da Vinci, Szentgyörgyi Albert, Semmelweis Ignác, Rubik Ernő vagy Karikó Katalin egyaránt inspirálóan hat rájuk.

A program során azt tapasztalták, hogy a lányok számára nagyon komoly érték, ha fejlődhetnek olyan területeken, mint a kommunikációs készség, az önismeret, a problémamegoldás, a projektalapú szemlélet vagy akár a stresszkezelés. „Egy fejlődési ívet járt be a programunk. 2023-ban úgy indítottuk, hogy azokban a tantárgyakban próbáltuk segíteni a lányokat, amelyek fontosak ahhoz, hogy STEM-pályán tanulhassanak tovább. Azonban kiderült, hogy nem ez volt az, amit a leginkább értékeltek, hanem az, hogy láttak élő példaképeket, a soft skill tréningeket, valamint amikor prezentálniuk kellett. Ezért most már sokkal nagyobb hangsúlyt helyezünk ezekre. És azt sem értékeljük kudarcként, ha a program eredményeként arra jönnek rá, hogy mégsem STEM-területen akarnak továbbtanulni, hiszen segítettük őket abban, hogy kipróbálhassák magukat.”