Kísért a nyolcvanas évek

Az utóbbi egy másfél hét alatt több kemény összecsapás is zajlott szurkolóknak nevezett vandálok és a rendőrség között. Az úgynevezett drukkerek törtek-zúztak, történelmi műemlékeket becstelenítettek meg, rátámadtak az ellenfél játékosaira. Ezek az egyre gyakoribbá váló esetek is azt mutatják, hogy hiába a modernebb stadionok, a fokozott rendőri jelenlét a kiemelt mérkőzések alkalmával, a stadionokban a kemény intézkedések ellenére sincs nyugalom. Hasonló helyzet állt elő, mint a nyolcvanas évekbeli Nagy-Britanniában: a magas fiatalkori munkanélküliség nem éppen a „családbarát stadionok” megvalósulását segíti elő.