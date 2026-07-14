A polgármester szerint a rongálások és a nem rendeltetésszerű használat miatt akár felmerült az illemhelyek fizetőssé tétele.
Nagyon félünk a kórokozóktól, azok közül is leginkább a nyilvános WC-k környékén meglapuló vírusoktól és baktériumoktól – derült ki a Tork friss felméréséből. A megkérdezett magyarok fele még az edzés utáni mosdást is kihagyja, ha nem tartja elég tisztának a nyilvános zuhanyzót, és minden ötödik válaszadó inkább gyalog megy, mintsem hogy elkapjon valamilyen betegséget a buszon vagy a villamoson. Persze van, akit nem riaszt el a fertőzés veszélye: a válaszadó magyar férfiak 30 százaléka például ülőke takaró vagy tisztító hiányában is nyugodtan ráül a nyilvános WC-re.
Nincs elegendő nyilvános illemhely Budapesten, és ez nemcsak a magyar fővárosba látogató turistáknak, hanem a város lakóinak, leginkább a hajléktalan embereknek is gondot jelent.
"Tudtad, hogy nagyobb területet építhetsz be a belvárosi ingatlanodban, ha bemehetnek az illemhelyre" - tette fel a kérdést Facebook-oldalán Juhász Péter. Az Együtt önkormányzati képviselője mellékelte az V. kerület által kiadott engedélyt arra, hogy az utóbbi hónapokban többször is sajtóban szereplő Dorottya utcai szálloda beépített területét növeljék abban az esetben, ha "a földszinten található lobby-, a hozzá tartozó illemhelyek, illetve az előtéri közlekedők egy jelentős részét a közforgalom számára meg kívánja nyitni", vagyis ha nyilvánossá teszik a wc-jét.