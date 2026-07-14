Ezektől a kórokozóktól félünk a legjobban

Nagyon félünk a kórokozóktól, azok közül is leginkább a nyilvános WC-k környékén meglapuló vírusoktól és baktériumoktól – derült ki a Tork friss felméréséből. A megkérdezett magyarok fele még az edzés utáni mosdást is kihagyja, ha nem tartja elég tisztának a nyilvános zuhanyzót, és minden ötödik válaszadó inkább gyalog megy, mintsem hogy elkapjon valamilyen betegséget a buszon vagy a villamoson. Persze van, akit nem riaszt el a fertőzés veszélye: a válaszadó magyar férfiak 30 százaléka például ülőke takaró vagy tisztító hiányában is nyugodtan ráül a nyilvános WC-re.