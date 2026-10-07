Több mint kétmillióan kapnak öregségi nyugdíjat Magyarországon, közülük nem kevesen minimális összegből kénytelenek megélni. Az idősek lakásvagyonának hasznosítása ugyanakkor az elöregedő társadalmakban az állami nyugdíjrendszer nehézségei közepette egyre inkább központi téma. Magyarországon erre az életjáradéki szerződés lehet az egyik megoldás - a témáról szakértőt kérdeztünk.
Novemberben 586,7 milliárd forinttal nőtt az államháztartás hiánya, így a 11 havi deficit elérte a 4047 milliárd forintot – közölte a Pénzügyminisztérium (PM). Sokkal rosszabb lett volna, ha a kabinet nem kötelezi az MVM Zrt-t rendkívüli, 309 milliárd forintos osztalékbefizetésre.
Azok adták a legnagyobb kölcsönt az államnak, akiknek alacsony, illetve átlagos összegű az időskori ellátása.
A választás után a jelek szerint egyre kevésbé fontosak az idősek a kormánynak. Jövőre 2,7 százalék lehet a nyugdíjemelés, miközben az infláció már most 3 százalék fölött van. Mivel pedig a bérkiáramlás gyors maradhat, a nyugdíjak vásárlóértéke egyre inkább leszakad. Az idősek számára kedvezőbb nyugdíjemelési módszerre nem hajlandó áttérni a kormány. A Vasárnapi Hírek cikkét olvashatja.
Erzsébet-utalványokat hozhat a kampány a nyugdíjasoknak. A találgatás alapja, hogy jövő keddre összehívták az Idősek Tanácsát.
Magyarországon 1,8 millió a 65 év felettiek létszáma, 2 millió az öregségi nyugdíjas, 4,3 millió a foglalkoztatott. A kormány erősíti a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát intézkedéseit, de szükség van ezek kiegészítésére is. Itt elsősorban az önkéntes pénztárak szerepe lehet kiemelt – mondta Hornung Ágnes államtitkár a Privátbankár.hu tegnapi konferenciáján.