A mintegy másfél éve alapított Harmonikus Növekedésért Alapítvány olyan közgazdászközösséget kíván kialakítani, amely túllépve a piac mindenhatóságának, illetve megkérdőjelezésének szélsőséges dogmáin, képes pragmatikus szemlélettel, gazdaságon kívüli tényezőket is figyelembe véve gondolkozni és cselekedni a jóllét fenntartható növeléséért. Képzési programja és tanulmányai mellett kiemelkedő eredménye a Harmonikus Növekedési Index kidolgozása, amely adatalapú értékelést tud adni az országok jóllétének szintjéről, megmutatva, mely területek fejlesztése a legsürgetőbb feladat. A törekvésről, Magyarországra leképezett elméleti hátteréről beszélgettünk György Lászlóval, az ELTE GTK docensével, a műhely alapítójával.
Hogy a fenébe nem süllyed el? – a kérdés, ami hozzám hasonlóan minden turista fejében megfordul, amikor először jár Velencében, ahol a puha, iszapos talajba több millió cölöpöt vertek, hogy aztán erre építsék fel a világ egyik legszebb és leglátogatottabb városát. A végtelenül precíz, alapos és kreatív munka eredménye évszázadok óta ejti ámulatba az embereket, a városban élmény elveszni, mégis, az utóbbi 75 évben a lakossága drámaian, kevesebb mint harmadára csökkent. A lagúnák városa ugyanis egyfajta időkapszula, ami turistaként nagyon is csábító, ám az egyre növekvő megélhetési költségek, a korszerűsítés hiánya és az évi 25-30 millió látogató szinte kiszorította a városlakókat. Akik maradtak, foggal-körömmel küzdenek az otthonukért, felemelték szavukat a várost legutóbb felforgató, világraszóló luxusesküvővel szemben is, mindhiába.
A szűkszavú tájékoztatásból az nem derül ki, pontosan mikor és milyen jellegű rehabilitáció veszi kezdetét.
Petíció is indult az ügyben, amely szerint a szlovák kormány tétlenül nézi a folyó haldoklását.