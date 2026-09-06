Velencét a luxizó milliárdosok nyomják a víz alá, a városlakók foggal-körömmel küzdenek az otthonukért

Hogy a fenébe nem süllyed el? – a kérdés, ami hozzám hasonlóan minden turista fejében megfordul, amikor először jár Velencében, ahol a puha, iszapos talajba több millió cölöpöt vertek, hogy aztán erre építsék fel a világ egyik legszebb és leglátogatottabb városát. A végtelenül precíz, alapos és kreatív munka eredménye évszázadok óta ejti ámulatba az embereket, a városban élmény elveszni, mégis, az utóbbi 75 évben a lakossága drámaian, kevesebb mint harmadára csökkent. A lagúnák városa ugyanis egyfajta időkapszula, ami turistaként nagyon is csábító, ám az egyre növekvő megélhetési költségek, a korszerűsítés hiánya és az évi 25-30 millió látogató szinte kiszorította a városlakókat. Akik maradtak, foggal-körömmel küzdenek az otthonukért, felemelték szavukat a várost legutóbb felforgató, világraszóló luxusesküvővel szemben is, mindhiába.