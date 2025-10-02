Tömegek az út szélén

Gyökeresen átalakul a szociális segélyezés rendszere, hiszen március 1-jétől élesen elválnak egymástól az állam, illetve az önkormányzatok által adható szociális juttatások. Ötféle szociális támogatási forma szűnik meg, miközben az állam az önkormányzatokra hárítja a szociális segélyezés teljes feladatát, amihez részben maga is hozzájárul - igaz, egyelőre senki sem tudja, valójában mennyivel.