Zugló polgármestere köszönetet mond a szakembereknek az egészségügyi államtitkárnak a háziorvosokat megalázó botrányos nyilatkozata után.
A támogatási kérelmet benyújtó plébánost a püspökség idő közben határozatlan időre felmentette, a pénz visszafizetésétől viszont méltányossági alapon eltekintett a százhalombattai önkormányzat, mivel abból a tavaszi és nyári viharkárok miatt szükségessé vált felújítást intézték.
A képviselő-testület döntő többsége az állami intézmény alapítványának adta a pénzt, arra az esetre, ha a polgári elégedetlenségbe kezdett pedagógusokat szankcionálnák.
A főpolgármester arra a kedd éjjel megjelent kormányhatározatra reagált, amely szerint kizárólag a fideszes vezetésű kerületek kapnak fejlesztési támogatásokat.
Gyökeresen átalakul a szociális segélyezés rendszere, hiszen március 1-jétől élesen elválnak egymástól az állam, illetve az önkormányzatok által adható szociális juttatások. Ötféle szociális támogatási forma szűnik meg, miközben az állam az önkormányzatokra hárítja a szociális segélyezés teljes feladatát, amihez részben maga is hozzájárul - igaz, egyelőre senki sem tudja, valójában mennyivel.