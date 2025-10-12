A Seriff

A csúfnevet az előttem járt nyolcadikosok adták, mert a tanár úr akkoriban feltűnő, mert nem divatos, széles karimájú kalapot viselt, mint egy vadnyugati hős. De nevezték Hanta Matyinak is, mert szívesen mesélt történeteket, javarészt a saját életéből, és ezek a történetek gyakran gyanúsan kereknek és csattanósnak, olykor valószínűtlennek vagy hihetetlennek tűntek.