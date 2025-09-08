Már időzítette is őket a Facebookon, hogy felesleges legyen miattuk őt bántani.
Saját szemével bizonyosodott meg arról, hogy nem gazdasága, hanem kastélykomplexuma van az Orbán családnak.
Gyakori az autó és a helikopter-forgalom arrafelé.
Nem engedték a Direkt36 újságírójának, hogy megnézze a nyilvános felcsúti földadatokat. Helyi földtulajdonosokat keresett a Direkt36 újságírója a bicskei földhivatalban. Ezek az adatok még a földhivatal tájékoztatója szerint is korlátozás nélkül ismerhetők meg. Pár alkalom után azonban közbeszólt a hivatalvezető.