Hol az az Orbán-birtok? - Az újságíró nem láthatta a "nyilvános" földadatokat

Nem engedték a Direkt36 újságírójának, hogy megnézze a nyilvános felcsúti földadatokat. Helyi földtulajdonosokat keresett a Direkt36 újságírója a bicskei földhivatalban. Ezek az adatok még a földhivatal tájékoztatója szerint is korlátozás nélkül ismerhetők meg. Pár alkalom után azonban közbeszólt a hivatalvezető.