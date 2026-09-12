Hétfőn indul a Biztonság Hete

közlekedésbiztonság;balesetmegelőzés;ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság;

2026-09-12 18:08:00 CEST

Immáron tizedik, azaz jubileumi alkalommal rendezik meg a Magyar Biztosítók Szövetségének és az Országos Rendőr-Főkapitányság Országos Baleset-megelőzési Bizottságának társszervezésében a Biztonság Hete baleset-megelőzési és közlekedésbiztonsági országos tematikus hetet szeptember 14-22. között. A több mint 40 együttműködő szervezet közössége idén a Bethesda Gyermekkórház és a MÁV-csoport csapatával bővült.

A program hagyományosan Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusán indul szeptember 14-én, hétfőn 9 órakor standokkal, interaktív bemutatókkal, ügyességi próbákkal, különböző rendőrségi és más szervezetek által üzemeltetett eszközök kipróbálásával. Itt mutatják be azt az óvodás és kisiskolás korosztálynak szóló, Felhőroller és Duna-Bálna – mesék életről és biztonságról című „biztosítós online mesekönyvet”, amelyet szerzőként Lackfi János író jegyez, az illusztrátora pedig Kiss Maja.

A 10. Biztonság Hete keretében felhívják a figyelmet a biztonsági öv használatára, az elektromosroller-balesetekre, az életveszélyes vonatra mászás „kihívásokra”, valamint az áramütés okozta égési sérülések megelőzésére.

Jelen lesz az egyik ilyen balesetet túlélő fiatal is, aki személyes tanúságtételével hívja fel kortársai figyelmét a „kihívás” elkerülésére.

A tematikus héten Budapesten ismét jár majd a Biztonság Hete kreatívjával felmatricázott 24-es villamos. A jubileumi rendezvénysorozatra külön közlekedésbiztonsági matricákat is kiad a Magyar Biztosítók Szövetsége a közlekedésbiztonság és a baleset-megelőzés érdekében.

Győrben idén már negyedik alkalommal rendez a Széchenyi Egyetem közlekedésbiztonsági konferenciát, Szekszárdon pedig a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatósága szervez konferenciát és kiállítást Kézben tartott biztonság – akkor és most címmel.

A Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség-ellenőrző Intézet, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Magyar Biztosítók Szövetsége és a Széchenyi István Egyetem szakemberei átfogó, Magyarországon hiánypótló tanulmányt készítenek a mikromobilitási balesetek okairól.

Jelen lesznek minden megyében a Biztonság Hete kitelepülésein, a Magyar Biztosítók Szövetsége pedig az együttműködő partnereivel szeptember 19-20-án ott lesz az Európai Mobilitási Hét autómentes hétvégéjének a BKK-val közös rendezvényein is, a Budapesti Műszaki Egyetem előtti rakparton.