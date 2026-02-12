Ezt az akkori vasúthatósági főosztályvezető jelentette ki az M3-as metrókocsi per újabb tárgyalási fordulóján.
Az első tárgyalási napon órákon át sorolták a metrókocsik hibáit. Mégis egyértelműnek tűnt, az orosz cég nem akar fizetni.
Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes a közgyűlés előtti tájékoztatóján kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy ha a választások utáni városvezetés közgyűlése felkéri, szívesen folytatná a megkezdett munkát, de nem lesz rajta egyik párt listáján sem.
A BKV 2014-ben egy sokak szerint „méretre szabott” felújítási tendert hirdetett.
A klíma nélküli, silány minőségű orosz metrókocsik beszerzése már azelőtt eldőlhetett, hogy a tendert kiírták. A városvezetés és a BKV egy feljegyzés szerint előre egyeztethetett a Metrowagonmash képviselőivel.