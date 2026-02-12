Klíma még nem lesz egy ideig a metrón, a hajósok hiába tiltakoznak a kikötőbezárás ellen, a pénzdobáló influenszereket pedig megbüntetik

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes a közgyűlés előtti tájékoztatóján kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy ha a választások utáni városvezetés közgyűlése felkéri, szívesen folytatná a megkezdett munkát, de nem lesz rajta egyik párt listáján sem.