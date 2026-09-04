Nagyravágyó terveket vázolt fel Putyin Vlagyivosztokban, elhessegetve a háborús nehézségek jelentőségét

Oroszország azt tervezi, hogy egész évben hajózhatóvá teszi az Északi-tengeri útvonalat – jelentette be Vlagyimir Putyin csütörtökön, felvázolva egy sor, az orosz Távol-Kelet és az Északi-sarkvidék infrastruktúrájának bővítését szolgáló intézkedést. Az elnök ismét elutasította azokat az állításokat, hogy az ország új mozgósításra készülne, de kénytelen volt válaszolni több más, az ukrajnai háborúval kapcsolatos kérdésre is.