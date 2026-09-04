Oroszország azt tervezi, hogy egész évben hajózhatóvá teszi az Északi-tengeri útvonalat – jelentette be Vlagyimir Putyin csütörtökön, felvázolva egy sor, az orosz Távol-Kelet és az Északi-sarkvidék infrastruktúrájának bővítését szolgáló intézkedést. Az elnök ismét elutasította azokat az állításokat, hogy az ország új mozgósításra készülne, de kénytelen volt válaszolni több más, az ukrajnai háborúval kapcsolatos kérdésre is.
Kilátástalannak tűnő küzdelem folyik az orosz Távol-Keleten azért, hogy valahogy megtartsák a lakosságot és megakadályozzák a további elvándorlást. Már ingyen adják a földet, csak hogy maradjanak vagy jöjjenek ide az emberek. Ha ez az újabb kísérlet is dugába dől, félő, hogy ez a gigantikus térség teljesen elnéptelenedik.