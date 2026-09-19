Az amerikai elnök a nemrég elhunyt Lindsey Graham republikánus szenátor javaslatára széleskörű szankciókkal gyakorolhat nyomást Vlagyimir Putyinra, hogy fejezze be az Ukrajna elleni háborút.
Precedenst teremthet az a svéd bírósági döntés, amelynek nyomán Svédország átad Ukrajnának egy az orosz szellemflottához tartozó lefoglalt hajót, annak rakományával együtt.
A The Wall Street Journalre hivatkozva az ukrán Korrespondent.net adott hírt arról, hogy az Európai Unió úgy döntött, megteszi az első komoly lépést az Oroszországgal szembeni szankciók enyhítésére. A feltételezés alapja többek között az, hogy január 19-én az EU külügyminisztereinek találkozóján az Unió és Oroszország kapcsolata lesz a téma.