Enyhülhetnek az orosz ellenes szankciók?

A The Wall Street Journalre hivatkozva az ukrán Korrespondent.net adott hírt arról, hogy az Európai Unió úgy döntött, megteszi az első komoly lépést az Oroszországgal szembeni szankciók enyhítésére. A feltételezés alapja többek között az, hogy január 19-én az EU külügyminisztereinek találkozóján az Unió és Oroszország kapcsolata lesz a téma.