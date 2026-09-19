törvény;aláírás;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;Oroszoszág-szankciók;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-09-19 06:57:00 CEST

Donald Trump aláírta a törvényt, akár százszázalékos büntetővámot vethet ki az Oroszország elleni szankciók megszegőire

Az amerikai elnök a nemrég elhunyt Lindsey Graham republikánus szenátor javaslatára széleskörű szankciókkal gyakorolhat nyomást Vlagyimir Putyinra, hogy fejezze be az Ukrajna elleni háborút.