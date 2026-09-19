Donald Trump aláírta a törvényt, akár százszázalékos büntetővámot vethet ki az Oroszország elleni szankciók megszegőire

Aláírta Donald Trump amerikai elnök pénteken azt a törvényt, amely lehetőséget ad az Egyesült Államoknak arra, hogy széles körű szankciókkal gyakoroljon nyomást Oroszországra az Ukrajna elleni háború befejezéséért. Az amerikai kongresszus két nappal korábban véglegesítette a jogszabályt, amely az orosz energia- és hadiipart, valamint az úgynevezett árnyékflottát is célba veszi.
A jogszabály felhatalmazza Donald Trumpot, hogy
akár 100 százalékos büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók öt legnagyobb vásárlójának, illetve az Oroszországgal szembeni energiaszankciók megkerülését leginkább segítő öt országnak az Egyesült Államokba irányuló importjára.
A listát 180 naponta újra meghatározzák.
A szankciók között szerepel az orosz elnök, Vlagyimir Putyin, valamint több katonai vezető amerikai beutazásának megtiltása és esetleges amerikai vagyoni érdekeltségeik befagyasztása is. Hasonló intézkedések vonatkozhatnak egyes orosz pénzügyi intézményekre. A törvényt a nemrégiben elhunyt Lindsey Graham republikánus szenátor kezdeményezte, és hivatalosan az ő nevét is viseli.Jóváhagyta az Oroszország elleni szankciós csomagot az amerikai kongresszus
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Facebook-üzenetében fejezte ki köszönetét Donald Trumpnak, és mindenkinek, aki támogatta Lindsey Graham javaslatát. Felidézte, hogy amikor a szenátor Kijevben járt, arról beszélt, nem szabad csökkenteni a nyomást Moszkvára, erősíteni kell a szankciókat, hogy elérjék a békét. Zelenszkij szerint elsősorban az orosz olaj vásárlóival szemben kell fellépni, mert gyakorlatilag ők finanszírozzák Oroszország háborúját, és együttműködnek Putyinnal. Hozzátette, hogy szerinte az amerikai törvény végrehajtása elhozhatja a békét, a biztonságot és a nyugalmat.Washington LNG-tankerek szankcionálásával sújthatja Putyin sarkvidéki gázbirodalmátA Kreml üdvözli, de kevésnek tartja Trump energetikai fegyverszünetre vonatkozó ötletétVolodimir Zelenszkij arra kéri Donald Trumpot, hogy vessen ki súlyos szankciókat Oroszországra