Történelmi döntést hozott Svédország, Ukrajnáé a lefoglalt orosz fantomhajó

Svédország átadja Ukrajnának azt az orosz szellemflottához tartozó teherhajót, amelyet március elején foglaltak le, közölte csütörtökön az AFP. A francia hírügynökség által megtekintett dokumentumok szerint a svéd Legfelsőbb Bíróság augusztus 4-én, kedden elutasította a hajótulajdonos által benyújtott fellebbezés vizsgálatát, ezzel megerősítette azt a két korábbi bírósági ítéletet, amelyek elrendelték a hajó és rakományának Ukrajnának való átadását.
A svéd ügyészek Ukrajna jogsegélykérelmét követően foglalták le a hamis guineai zászló alatt hajózott, az orosz szellemflottához tartozó hajót, amely Kijev szerint a megszállt területekről lopott ukrán búzát szállított. A 96 méter hosszú Caffa hajó szerepelt Ukrajna szankciós listáján.
A Caffa február 24-én hagyta el Casablancát, Marokkót, és Szentpétervár felé tartott, a svéd fegyveres rendőrök március 6-án foglalták le Trelleborgnál és indítottak eljárást.
A hajó tulajdonosát nehéz azonosítani. A guineai zászló alatt hajózó tanker 11 fős legénységéből 10 orosz volt, a svéd hatóságok közlése szerint nem volt biztosítva.
A nemzetközi szankciók kijátszására alkalmazott orosz szellemflotta általában régi, rossz állapotú, megfelelő biztosítás nélküli és tisztázatlan tulajdonosú hajókból áll, szállítmányaik széles körűek, gabonától olajon át a fegyverekig terjednek.
A Caffa gabonát szállított, azért került az ukrán szankciós listára, mert Vlagyiszlav Vlaszjuk ukrán szankcióügyi biztos szerint már korábban is részt vett gabonalopásokban a megszállt ukrán területekről. Bizonyítható, hogy a Caffa 2025 júliusában a krími Szevasztopol kikötőjéből szállított egy rakományt, amit a szíriai Tartusz kikötőjében rakodott le.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter üdvözölte a Svéd Legfelsőbb Bíróság döntését. Az X-en közzétett csütörtöki bejegyzésében történelmi döntésnek nevezte, ami nemcsak fontos precedenst teremt, hanem azt is igazolja, hogy a bűnüldöző szervek és az ügyészek határozott fellépése, az igazságszolgáltatás függetlenségével és pártatlanságával párosulva, érvényesíteni tudják az elszámoltathatóság elvét. Az ukrán diplomácia vezetője hangsúlyozta, a kijevi kormányzat továbbra is erőfeszítéseket tesz az orosz szellemflotta és a háború finanszírozására szolgáló orosz bevételszerzési képességek korlátozására.