Történelmi döntést hozott Svédország, Ukrajnáé a lefoglalt orosz fantomhajó

Ukrajna;Svédország;gabonakereskedelem;orosz szankciók;Oroszoszág-szankciók;

2026-08-06 18:30:00 CEST

Precedenst teremthet az a svéd bírósági döntés, amelynek nyomán Svédország átad Ukrajnának egy az orosz szellemflottához tartozó lefoglalt hajót, annak rakományával együtt.

Svédország átadja Ukrajnának azt az orosz szellemflottához tartozó teherhajót, amelyet március elején foglaltak le, közölte csütörtökön az AFP. A francia hírügynökség által megtekintett dokumentumok szerint a svéd Legfelsőbb Bíróság augusztus 4-én, kedden elutasította a hajótulajdonos által benyújtott fellebbezés vizsgálatát, ezzel megerősítette azt a két korábbi bírósági ítéletet, amelyek elrendelték a hajó és rakományának Ukrajnának való átadását.

A svéd ügyészek Ukrajna jogsegélykérelmét követően foglalták le a hamis guineai zászló alatt hajózott, az orosz szellemflottához tartozó hajót, amely Kijev szerint a megszállt területekről lopott ukrán búzát szállított. A 96 méter hosszú Caffa hajó szerepelt Ukrajna szankciós listáján.

A Caffa február 24-én hagyta el Casablancát, Marokkót, és Szentpétervár felé tartott, a svéd fegyveres rendőrök március 6-án foglalták le Trelleborgnál és indítottak eljárást.

A hajó tulajdonosát nehéz azonosítani. A guineai zászló alatt hajózó tanker 11 fős legénységéből 10 orosz volt, a svéd hatóságok közlése szerint nem volt biztosítva.

A nemzetközi szankciók kijátszására alkalmazott orosz szellemflotta általában régi, rossz állapotú, megfelelő biztosítás nélküli és tisztázatlan tulajdonosú hajókból áll, szállítmányaik széles körűek, gabonától olajon át a fegyverekig terjednek.

A Caffa gabonát szállított, azért került az ukrán szankciós listára, mert Vlagyiszlav Vlaszjuk ukrán szankcióügyi biztos szerint már korábban is részt vett gabonalopásokban a megszállt ukrán területekről. Bizonyítható, hogy a Caffa 2025 júliusában a krími Szevasztopol kikötőjéből szállított egy rakományt, amit a szíriai Tartusz kikötőjében rakodott le.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter üdvözölte a Svéd Legfelsőbb Bíróság döntését. Az X-en közzétett csütörtöki bejegyzésében történelmi döntésnek nevezte, ami nemcsak fontos precedenst teremt, hanem azt is igazolja, hogy a bűnüldöző szervek és az ügyészek határozott fellépése, az igazságszolgáltatás függetlenségével és pártatlanságával párosulva, érvényesíteni tudják az elszámoltathatóság elvét. Az ukrán diplomácia vezetője hangsúlyozta, a kijevi kormányzat továbbra is erőfeszítéseket tesz az orosz szellemflotta és a háború finanszírozására szolgáló orosz bevételszerzési képességek korlátozására.