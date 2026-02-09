Előfordul.
A kaposvári országgyűlési képviselő a helyi szakképzési centrum születésnapi gáláján panaszkodott, hogy milyen nagy és országos a forráshiány. Beszédében lényegében sokallta a felsőfokú képzettséggel rendelkező mérnökök számát.
Nyolc magánszemély és egy egyesület a bíróságon is harcol a fóti akkumulátor-üzemek ellen: persorozat helyett azonban egyesített eljárás jöhet.
Meghibásodott a beérkező alkatrészeket kezelő számítógépes rendszer, a kiváltó okot egyelőre nem találják.
A tárcavezető ezt a kínai Sencsenben jelentette be.
Magyarország az Európai Unió egyik legnyitottabb gazdasága - állapítja meg a Defacto blog, arra alapozva, hogy az export értékének csak kevesebb mint felét termeljük meg itthon.