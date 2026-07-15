Piacolni közösségi élmény, ráadásul itt vár Budapest legfinomabb lángosa

A XIX. század második felére Budapest népessége robbanásszerűen nőtt, az élelmiszer-ellátás viszont kaotikus, széttagolt és egészségtelen volt. A város akkori vezetése ezért modern piacrendszer kialakításába kezdett, amelynek eredményeképpen létrejött a ma is ismert vásárcsarnokok döntő többsége. Ezek az eladóhelyek központosítják az áruforgalmat, amellett, hogy kapcsolatot teremtenek a városi fogyasztók és a vidéki termelők között. A gazdálkodók áruit itt értékesítették először, ahogyan felhozták őket vasúttal, így garantáltan frissek voltak – ez pedig újdonság volt akkoriban.