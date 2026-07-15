A XIX. század második felére Budapest népessége robbanásszerűen nőtt, az élelmiszer-ellátás viszont kaotikus, széttagolt és egészségtelen volt. A város akkori vezetése ezért modern piacrendszer kialakításába kezdett, amelynek eredményeképpen létrejött a ma is ismert vásárcsarnokok döntő többsége. Ezek az eladóhelyek központosítják az áruforgalmat, amellett, hogy kapcsolatot teremtenek a városi fogyasztók és a vidéki termelők között. A gazdálkodók áruit itt értékesítették először, ahogyan felhozták őket vasúttal, így garantáltan frissek voltak – ez pedig újdonság volt akkoriban.
Az ország egyre több zugába fészkeli be magát a „lila pázsit”, amit az utóbbi években például Abony is felvehetett helyi látnivalóinak listájára. Szabó Krisztina őstermelő a családjával öt éve gazdálkodik itt 2,1 hektáros területen, 19 ezer tő francia levendulával. Előtte nem is volt honos a levendula Abonyban, pár év alatt azonban kitartó munkával jól működő családi vállalkozást sikerült építeni rá.
A családi gazdaságok helyzetét, kedvezményeit rendezi a parlament által most tárgyalt törvényjavaslat. Egy évvel az országgyűlési választások előtt.
Március 20-áig kell igényelniük az év elején bevezetett új, kártya alapú igazolványt azoknak az őstermelőknek, akiknek az igazolványa hatályos, de erre az adóévre még nem érvényesíttették - mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szóvivője.
Hetvenöt tonna jelöletlen lengyel burgonyát találtak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal térségi elektromos közúti áruforgalmi ellenőrző rendszer (ekáer) csoportjának tagjai. A zöldséget éppen magyar őstermelők járműveire pakolták át.