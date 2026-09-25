A szokásos egy helyett két órán át kaphatnak kérdéseket a kormány tagjai, de van olyan vélemény, hogy teljesen feleslegesen.
Nem akármilyen mérkőzéssel zárul a labdarúgó NB I őszi idénye szombaton, hiszen a 19. játéknap utolsó találkozója a Ferencváros-MTK Budapest örökrangadó lesz. A presztízsmeccs előtt a rangadó rangidős résztvevőivel beszélgettünk.
Csúcsrangadóval zárul a labdarúgó NB I őszi idénye, hiszen a Ferencváros az Újpesttel játszik a Groupama Arénában. Az FTC szerb középpályása, Vladan Cukic lapunknak elmondta, hogy neki is ugyanazt jelenti a derbi, mint bármelyik magyar embernek, az újpesti Kabát Péter pedig nagyon sajnálja, hogy lemarad a párharcról.