Derbi a szünet előtt

Csúcsrangadóval zárul a labdarúgó NB I őszi idénye, hiszen a Ferencváros az Újpesttel játszik a Groupama Arénában. Az FTC szerb középpályása, Vladan Cukic lapunknak elmondta, hogy neki is ugyanazt jelenti a derbi, mint bármelyik magyar embernek, az újpesti Kabát Péter pedig nagyon sajnálja, hogy lemarad a párharcról.