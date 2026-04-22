Már óvszert is hamisítanak

Több mint kétmillió forint értékű, ismeretlen helyen gyártott, hamisított márkajelzésű gumióvszert és egyéb termékeket találtak a pénzügyőrök Budapesten egy bevásárlóközpont raktárában - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Közleményükben kiemelték: az ismeretlen körülmények között előállított gumióvszerekkel a csalók a szakértő szerint komoly egészségügyi kockázatot is okoztak.