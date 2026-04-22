Egekbe szökhet az óvszer ára az iráni háború miatt

2026-04-22 11:52:00 CEST

A világ legnagyobb óvszergyártója, a Karex vezetője szerint a vállalat akár 30 százalékkal, vagy ennél is nagyobb mértékben emelheti az árait, ha az iráni háború továbbra is akadályozza a termékeikhez szükséges nyersanyagok beszerzését – írja a BBC.

A Karex vezérigazgatója, Goh Miah Kiat a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy a közel-keleti konfliktus kezdete óta a gyártási költségek meredeken emelkedtek. A malajziai székhelyű cég évente több mint ötmilliárd óvszert gyárt, és olyan globális márkákat szolgál ki, mint a Durex vagy a Trojan, valamint állami egészségügyi rendszereket, köztük a brit NHS-t is.

A cég működését jelentősen befolyásolja, hogy termékeihez olajalapú anyagokra van szüksége – például ammóniára, amelyet a latex tartósítására használnak, valamint szilikon alapú síkosítóra. Mint ismert, az Irán és az Egyesült Államok, illetve Izrael közötti konfliktus miatt súlyos zavarok keletkeztek az olajellátásban, különösen a Hormuzi-szoros térségében, amelyen a világ nyersolaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG) forgalmának mintegy ötöde halad át.

A gyártási költségek meredek emelkedése mellett a növekvő szállítási költségek és a logisztikai késések tovább súlyosbítják a hiányt, miközben a kereslet is jelentősen nőtt: idén mintegy 30 százalékkal több óvszert vásárolnak világszerte. Goh szerint ennek oka a gazdasági bizonytalanság: „Rossz időkben még nagyobb szükség van az óvszerek használatára, mert bizonytalan a jövő – nem tudod, jövőre lesz-e még munkád” – mondta a Bloombergnek. Hozzátette: „Ha most gyereket vállalsz, egy újabb szájat kell etetned.”

A konfliktus hatása messze túlmutat az óvszergyártáson. Az energiaárak emelkedése már most drágítja a repülőjegyeket, a műtrágyát, sőt még a számítógépes chipekhez szükséges hélium is hiánycikké vált. Az ENSZ korábban arra is figyelmeztetett, hogy a szállítási költségek növekedése miatt a cukor, a tejtermékek és a gyümölcsök ára is emelkedni fog. Mindeközben a béketárgyalások jövője bizonytalan: Donald Trump amerikai elnök ugyan meghosszabbította a tűzszünetet Iránnal, a tárgyalások előrehaladása továbbra sem egyértelmű.