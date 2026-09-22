Megunták Hévízt az oroszok?

Az utóbbi hónapokban 10-15 százalékkal kevesebb vendég érkezett Oroszországból Hévízre, de az önkormányzat adatai szerint ezt ellentételezi valamennyire a belföldi, illetve főként a cseh és a szlovák turisták számának emelkedése a privát szállásokon is – mondta Papp Gábor, a város polgármestere.