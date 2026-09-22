A 2014 és 2018 közötti Orbán-kormány egykori nemzeti fejlesztési miniszterének mentelmi jogának felfüggesztését több mint 11 milliárd forintos vesztegetés gyanújával kéri az ügyészség.
Ügyvédje szerint titkolnivalója sincsen, hiszen cégcsoportját felajánlotta az államnak.
Jogi képviselője szerint értelmezhetetlen a Magyar Péter-féle hangfelvétel, mert nem derül ki belőle, mit nem hagyott abba a korrupciós perben törvény előtt álló volt igazságügyi államtitkár.
Az utóbbi hónapokban 10-15 százalékkal kevesebb vendég érkezett Oroszországból Hévízre, de az önkormányzat adatai szerint ezt ellentételezi valamennyire a belföldi, illetve főként a cseh és a szlovák turisták számának emelkedése a privát szállásokon is – mondta Papp Gábor, a város polgármestere.
Csalás miatt nyomoznak a Barátok közt sorozatban régebben Hoffer Misit alakító Halász Gábor (42) és Hévíz polgármestere, Papp Gábor ellen – írja a Blikk.