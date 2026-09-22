Seszták Miklós: Semmilyen bűncselekményt nem követtem el és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomásom

felfüggesztés;Legfőbb Ügyészség;mentelmi jog;nyilatkozat;Papp Gábor;Seszták Miklós;

2026-09-22 20:50:00 CEST

A 2014 és 2018 közötti Orbán-kormány egykori nemzeti fejlesztési miniszterének mentelmi jogának felfüggesztését több mint 11 milliárd forintos vesztegetés gyanújával kéri az ügyészség.

Az ellenem megfogalmazott ügyészségi „megalapozott gyanú” minden eleme alaptalan – nyilatkozta az ügyvédjén keresztül Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő a 24.hu-nak. A védő, Papp Gábor idézte is az Orbán-korszak 2014 és 2018 közötti nemzeti fejlesztési miniszterét, aki arra reagált, hogy kedden a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes indítványt tett mentelmi jogának felfüggesztésére. – „Semmilyen bűncselekményt nem követtem el és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomásom” – hangzott a válasz. Az ügyvéd közölte, Seszták Miklós az adott ügyekben további nyilatkozatot kizárólag a hatósági eljárás keretében kíván tenni, de bármely időpontban készen áll bármelyik hatóság előtt megjelenni, nyilatkozatot tenni és megvédeni az igazát.

Legfőbb Ügyészség kedd délutáni közleménye emlékeztetett, hogy Seszták Miklós országgyűlési képviselő 2014 júniusától 2018 májusáig volt Magyarország nemzeti fejlesztési minisztere. A nemzeti fejlesztési miniszter feladatai közé tartozott többek között a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felügyelete, illetve közlekedés területén a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedés fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása. A Volánbusz Zrt. felett a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolta.

A nyomozás adatai alapján megalapozottan feltehető, hogy a volt fejlesztési miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől 2015 és 2018 között – közvetítőn keresztül – összesen több, mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át – emelték ki.

Az ügyészség adatai szerin emellett egy építőipari beruházásokkal foglalkozó cégcsoport képviselője – a reménybeli állami megrendelések fejében – felajánlotta, hogy minden beruházás után az egyes szerződésekben meghatározott vállalkozói díj 10 százalékát – közvetítő közreműködésével – visszajuttatja Seszták Miklós miniszternek. – A kérdéses cégcsoport 2015 2018 között több kiemelt állami beruházást nyert el, amellyel összefüggésben több mint 1 milliárd forint jogtalan előnyt juttatott a volt fejlesztési miniszternek. Mindezeken túl a volt fejlesztési miniszter a Nemzeti Sportközpontok által kiírt számos uszoda és tornaterem beruházás kapcsán a fejlesztésben érdekelt cég képviselőjétől összesen mintegy 270 millió forint jogtalan előnyt kapott – tették hozzá. A fideszes politikus cselekményeit ismertették az eljárás során eddig beszerzett bizonyítékok alapján:

7 rendbeli rendbeli vezető beosztású hivatalos személy által, hivatali helyzetével egyébként visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének és 6 rendbeli, önálló intézkedésre jogosult személy által, bűnszövetségben és üzletszerűen, bűnsegédként elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntettének megállapítására látszik alkalmasnak.

Seszták Miklós országgyűlési képviselő, így őt ebben a minőségében az Országgyűlésről szóló törvény alapján mentelmi jog illeti meg, amelynek felfüggesztésére az Országgyűlés jogosult. A büntetőeljárás országgyűlési képviselővel szembeni lefolytatására – így a tényállás részleteinek további tisztázására – a mentelmi jog Országgyűlés általi felfüggesztését követően nyílhat lehetőség – olvasható az ügyészségi közleményben.