Az árrésstop kiterjesztése a paprika és a paradicsom kereskedelmére a téli időszakban akár kedvező változásokat is hozhat, hosszú távon viszont a 10 százalékos „rés” nem fenntartható.
Bokáig gázolt, pancsolt és hempergett a túlérett paradicsomban 22 ezer ember a kelet-spanyolországi Bunol városában, ahol szerdán rendezték meg a Tomatina nevű paradicsomcsatát.
Három tonna jelöletlen paradicsomot semmisítettek meg a pénzügyőrök: az értékesítésre szánt termékre az M1-es autópályán egy magyar rendszámú teherutóban bukkantak - tudatta a NAV Közép-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága csütörtökön.
A Heinz és a Ford együttműködésének eredményeként egy új, bio-alapú műanyag van születőben, amelyet a ketchup előállításában felhasznált paradicsom héjából nyernek.
Az év a kedvező időjárási viszonyok ellenére sem indult jól a paradicsomtermesztőknek, az árak estek és április végére nehezen értékesíthetővé vált a termés, az export elenyésző mennyiségű, az importtal azonban szinte egész évben versenyeznie kell a hazai termelőknek a piacon - áll a növényvédőszerek és vetőmagvak forgalmazásával foglalkozó Syngenta Kft. MTI-hez eljuttatott legfrissebb ágazati elemzésében.