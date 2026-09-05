Elfeledett évtizedek – A politika úri huncutság...!

Személyes élményem a régi paraszti életformáról nekem már kevés van, hiszen ami 1945 után a magyar vidékkel és a paraszti társadalommal történt, alaposan átforgatta az ottani életet. Ami pedig a kádári kollektivizálás után kialakult, az szintén egy egészen más történet. Ugyanakkor már nyiladozó értelmű gyermekként nagyon is láttam és a bőrömön éreztem az ’56 utáni időszakot – amikor még „maszekok” voltunk –, a sokat emlegetett hagyományos magyar paraszti társadalom utolsó felvillanását.