Személyes élményem a régi paraszti életformáról nekem már kevés van, hiszen ami 1945 után a magyar vidékkel és a paraszti társadalommal történt, alaposan átforgatta az ottani életet. Ami pedig a kádári kollektivizálás után kialakult, az szintén egy egészen más történet. Ugyanakkor már nyiladozó értelmű gyermekként nagyon is láttam és a bőrömön éreztem az ’56 utáni időszakot – amikor még „maszekok” voltunk –, a sokat emlegetett hagyományos magyar paraszti társadalom utolsó felvillanását.
Apám mondta, hogy amikor 1942 tavasza végén a Don-kanyarhoz tartva látta az egybeszántott földeket, a végtelen gabonatáblákat, a magtárnak használt templomokat és a nagyon szegény embereket, sose gondolta volna, hogy hozzánk is elér a kolhoz.
Anyám jól mondta, 1960-ban tényleg bejött az új világ.
Számos kortársammal együtt a régi magyar vidéki, paraszti élet utolsó éveinek szemtanúja voltam, amely élet szinte se perc alatt tűnt el és valami egészen más lépett a helyébe. Mint az ott élt embereknek egyik utóda, persze elfogult vagyok.