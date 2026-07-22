A Fidesz és a KDNP képviselői tartózkodtak.
Kivonult a honvédelmi és rendészeti bizottság üléséről az MSZP és a DK, miután a kormánypárti többség nem szavazta meg, hogy minisztereket hallgassanak meg az MTVA-nál történtekkel, a Gruevszki-üggyel és Orbán Viktor repülőútjaival kapcsolatban.
A paksi bővítésért felelős minisztert az orosz elnök rendelte meg Orbán Viktortól, aki, ahogy eddig is, megtette, amit Vlagyimir Putyin megkövetelt - mondta Szél Bernadett, az LMP társelnöke Süli János tárca nélküli miniszterjelölt gazdasági bizottsági meghallgatását követően.
A fideszes országgyűlési képviselő - akit, mint a Népszava megírta, hazugságon kaptak TEK-ügyben - vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: a Hagyó-perben az ügyész törvénysértőnek minősítette az ítéletet, amely az ügyész szerint félreértelmezte a vádat. Az emberek joggal kérdezhetik: merre van az igazság!?
Levélben tájékoztatta az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnökét Orbán Viktor arról, hogy nem vesz részt a testület mai ülésén, amelyre azért kapott meghívást, hogy adjon tájékoztatást "a sajtóban megjelent, személyével kapcsolatban felmerülő esetleges nemzetbiztonsági kockázatról".
"A lefolytatott belső vizsgálattal kapcsolatban - az Ön rendelkezésére bocsátott - összefoglaló jelentés minden általam ismert, relevanciával bíró információt tartalmaz, ezért az Országgyűlés költségvetési bizottsága előtti - egyébként a bizottság napirendi pontjaként még meg sem szavazott - meghallgatási lehetőséggel nem kívánok élni" - írta Vida Ildikó a parlament költségvetési bizottsági elnökének címzett levelében.