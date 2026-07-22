"Merre van az igazság!?" - Drámai hangú bejelentést tett Németh Szilárd

A fideszes országgyűlési képviselő - akit, mint a Népszava megírta, hazugságon kaptak TEK-ügyben - vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: a Hagyó-perben az ügyész törvénysértőnek minősítette az ítéletet, amely az ügyész szerint félreértelmezte a vádat. Az emberek joggal kérdezhetik: merre van az igazság!?