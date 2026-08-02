Borzasztóan megdrágult az élet, de ettől Orbán Viktor népszerűsége még növekedhet is

Ésik Sándor ügyvédként büntető és polgári pereket visz, civilben pedig a politikai bűnözésre csap le a Diétás Magyar Múzsa Facebook-oldal alapító-főszerkesztőjeként. A „konzervatív punk” filozófiájú blog – mely nevét Csokonai Vitéz Mihály lapja, a pozsonyi országgyűlés tagjainak szóló Diétai Magyar Múzsa után kapta – mára a Facebook egyik meghatározó hazai közéleti fórumává vált, 43 ezer követővel. Szerzőik naponta közölnek véleményeket, elemzéseket, a munkájuk-családjuk mellett időt töltve ezzel, mert úgy gondolják, felelős állampolgárként kötelességünk követni a köz ügyeit és véleményt formálni ezekről. A céljuk – klasszikust idézve – a magyarokat „visszahívni a szenátusba, mint Cincinnatust az eke szarvától”. Mert ha mi nem politizálunk, más alakítja helyettünk a demokráciát, és csak a szánkat húzhatjuk az eredményen.