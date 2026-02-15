Nem olyan nehéz sem Donald Trumphoz, sem Robert Ficóhoz igazítani a tízparancsolatot. Valahogy így: ne kívánd felebarátod Grönlandját! Illetve: ne kívánd felebarátod szülőföldjét! Ha már állítólag ragaszkodunk a keresztény Európához.
Rengeteg bonyolult teendő vár 2026-ban Ausztriára: a hadsereg fejlesztése, a gazdasági növekedés beindítása, a hárompárti demokratikus koalíció megőrzése, a különleges NATO-kapcsolatok egyensúlyozása. S meg kell küzdeni a felméréseket vezető Szabadságpárttal is.
A hamis patriotizmus arról ismerszik meg, hogy legfontosabb működési terepein katasztrófahelyzet uralkodik.