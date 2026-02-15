Markó Béla: A kenyérhéj fölöttébb szükséges voltáról

Nem olyan nehéz sem Donald Trumphoz, sem Robert Ficóhoz igazítani a tízparancsolatot. Valahogy így: ne kívánd felebarátod Grönlandját! Illetve: ne kívánd felebarátod szülőföldjét! Ha már állítólag ragaszkodunk a keresztény Európához.