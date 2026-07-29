Terrorizmus támogatásával vádolták meg Oroszországban Pavel Durovot, a Telegram társalapítóját

Oroszország;Pavel Durov;Telegram;

2026-07-29 12:22:00 CEST

Nemzetközi elfogatóparancsot adnak ki ellene.

Terrorcselekmények elősegítése címen vádat emeltek Pavel Durov, a Telegram üzenetküldő alkalmazás társalapítója ellen, és megindult az eljárás annak érdekében, hogy nemzetközi körözést adjanak ki ellene - közölte szerdán az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közönségkapcsolati központja.

Az FSZB szerint a Telegram vezetése megsértette az orosz jogszabályokat azzal, hogy nem távolított el az üzenetküldő alkalmazásból számos olyan csatornát, csevegőcsoportot és botot, amelyeket az ukrán titkosszolgálatok, valamint szélsőségesnek és terroristának minősített szervezetek használtak fel Oroszországban elkövetett szabotázs- és terrorcselekmények, tömeggyilkosságok, valamint kibercsalások előkészítésére és koordinálására.

A közlemény szerint ezen bűncselekmények következtében számos ember vesztette életét, köztük nők és gyermekek is, továbbá több milliárd rubelnyi anyagi kár keletkezett.