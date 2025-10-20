Fábián Adrián jogászt javasolja rektornak a Pécsi Tudományegyetem szenátusa

Pécs;pécsi egyetem;rektorválasztás;

2025-10-20 18:00:00 CEST

A Pécsi Tudományegyetem szenátusa Fábián Adrián jogászprofesszor rektorrá választását támogatta a grémium hétfői ülésén. A 46 éves Fábián kinevezésébe döntő szava lesz a PTE kuratóriumának.

2018. óta Miseta Attila biokémikus az első számú irányítója a pécsi egyetemnek, s mivel a második ciklusát töltő, 65 éves kutatóorvos vezetői megbízása jövőre lejár, a PTE a nyáron pályázatot írt ki a rektori posztra. Hárman pályáztak a 24 ezer nappali hallgatót oktató intézmény élére. Egyikük, a mentőápolói és bölcsészdiplomával rendelkező Betlehem József, aki nyolcadik éve általános rektorhelyettesként dolgozik az egyetemen. Az 51 esztendős Betlehem nemcsak ezért tűnt esélyesnek, hanem annak okán is, hogy korábban miniszteri biztosként, illetve tanácsadóként szolgált, ráadásul a rektor is – érezhetően - őt támogatta. Fábián Adrián volt a másik belső jelölt, aki az elmúlt nyolc évben dékánja volt a jogi karnak, s a kiszivárgott hírek arról szóltak, hogy őt szívesen látná rektorként az alapítványi egyetem kuratóriumának elnöke, Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója. A harmadik jelölt, a 61 éves Kellermayer Miklós biofizikus, és ő – bár a pécsi orvosi karon diplomázott – a Semmelweis Egyetem professzora, ahol számos vezetői posztot töltött már be.

A pécsi egyetem 41 tagú szenátusa hétfőn titkos szavazással foglalt állást arról, hogy a pályázók közül kit látnának legszívesebben rektorként. Már az első szavazás eredményes volt, ugyanis Fábián Adrián megszerezte a voksok több mint felét, szám szerint 22-őt.

Betlehem József 17, Kellermayer Miklós egy szavazatot kapott, egy voks pedig érvénytelen volt. Az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriuma a felállított rangsort figyelembe véve tesz javaslatot a kulturális tárcán keresztül a köztársasági elnöknek a rektorjelölt személyére.

A leendő rektor 2026. július 1-től töltheti majd be a pozíciót.

Tudni kell, hogy a kormány által felállított kuratórium nem köteles elfogadni a szenátus által megszavazott rangsort, ám az előjelek alapján nem valószínű, hogy változtatnak a sorrenden. Amúgy a hétfői ülés előtt úgy tűnt, hogy a szenátus Betlehem Józsefet ajánlja első számú rektorjelöltnek, mert a kiszivárgott információk alapján a dékánok többsége inkább mögötte állt. Ráadásul Fábián Adrián nem titkolta: nem ért egyet azzal, hogy a PTE beindítsa a fogorvostudományi kart - s ez gyengíteni látszott a jogász sanszait. Utóbb mégis övé lett legtöbb voks, s a szenátus lapunk által megkérdezett tagjai ezt azzal magyarázták, hogy sejtésük szerint a testületbe delegált tíz egyetemi hallgató egyöntetűen Fábián Adriánt támogatta.