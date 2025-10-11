Peer Krisztián: Pazarlás (versek a kötetből)

Peer Krisztián Pazarlás című, korábbi verseinek újraírt változatait is tartalmazó, ezért válogatott verseknek is tekinthető, új verseskötete október 15-én jelenik meg az Okapi Kiadónál. A vaskos verseskötet (188 oldal) különleges tipográfiai megoldások sokaságával él. Néhány verset Peer több verzióban is megmutat (lásd közlésünkben a Philoktétészt), hogy leleplezze saját költői eljárásait, és ugyanazzal a gesztussal kulcsot is adjon olvasói kezébe a kötet egyéb szövegeihez. A kötet bemutatója: október 30. 18.30 óra a budapesti Kastner Kommunityben.