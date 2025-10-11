Peer Krisztián Pazarlás című, korábbi verseinek újraírt változatait is tartalmazó, ezért válogatott verseknek is tekinthető, új verseskötete október 15-én jelenik meg az Okapi Kiadónál. A vaskos verseskötet (188 oldal) különleges tipográfiai megoldások sokaságával él. Néhány verset Peer több verzióban is megmutat (lásd közlésünkben a Philoktétészt), hogy leleplezze saját költői eljárásait, és ugyanazzal a gesztussal kulcsot is adjon olvasói kezébe a kötet egyéb szövegeihez. A kötet bemutatója: október 30. 18.30 óra a budapesti Kastner Kommunityben.
A pokol bugyraiba merészkedik, s Dantét imitál. Máskor vérbeli stand upos és mesehőssé válik. A történetmeséléseiben, akár heroikusak alakjai, akár önironikusak, kíméletlenül, sokszor provokatív módon szembesít sztereotípiáinkkal, pózainkkal és hülyeségeinkkel. Talán kohlhaasi figura, talán bohócalkat, egy szó, mint száz: nem rejti véka alá, amit gondol. Peer Krisztiánnal költő, filmforgatókönyv-író, dramaturggal beszélgettünk A Negyedik – Dante pokla és a Nothing personal című előadások apropóján.
A szabályszegést épp hogy túlélték és ma már nagyjából jól vannak. Legalábbis nem boldogtalanok. Ambrus Attila, Pajor Tamás és Peer Krisztián beszélgetett egyet.