Rosa Parks a roma példakép

„A roma fiataloknak nem olyan példaképeket másolniuk, akikké nem tudnak válni” – mondta az emberierőforrás-miniszter néhány napja egy konferencián. Az MSZP Roma Tagozata ezzel szöges ellentétben azt tanácsolja a roma fiataloknak, hogy soha ne adják fel az álmaikat, a céljaikat, legfőképpen pedig ne engedjék meg, hogy mások mondják meg nekik, hogy kik legyenek a példaképeik, mi az, ami számukra elérhető és mi nem - olvasható az MSZP közleményében.