A magyarok nagyjából egyharmadának van konkrét példaképe, aki inspirálta őt a pályaválasztásban. Azt gondolhatnánk, hogy a celebek vezetik a listát, azonban valójában a legtöbben a szüleiket vagy a pedagógusaikat említették.
Budapest vezetője azt is kipróbálhatta, milyen kerekezni a bécsi utcákon.
Egyedül maradtunk hát újra. Legjobb tulajdonságainkat, fényesre sikált mivoltunkat gyömöszöltük bele a példaképbe, és most a teremtmény élettelen por.
„A roma fiataloknak nem olyan példaképeket másolniuk, akikké nem tudnak válni” – mondta az emberierőforrás-miniszter néhány napja egy konferencián. Az MSZP Roma Tagozata ezzel szöges ellentétben azt tanácsolja a roma fiataloknak, hogy soha ne adják fel az álmaikat, a céljaikat, legfőképpen pedig ne engedjék meg, hogy mások mondják meg nekik, hogy kik legyenek a példaképeik, mi az, ami számukra elérhető és mi nem - olvasható az MSZP közleményében.