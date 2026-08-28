A 2026-os választás után a magyar baloldal nem egyszerűen parlamenti képviselet nélkül maradt, hanem stratégiai válaszút előtt áll. A kérdés már nem az, hogyan térhetne vissza a régi baloldal, hanem az, hogy milyen új szerep teremthető meg a Tisza-korszakban.
Akik Puzsér Róberttel eddig csak mint médiaszemélyiséggel találkoztak képernyőkön, kijelzőkön, és akár örültek ezeknek a találkozásoknak, akár nem, de nem tértek ki előlük, mert mindig volt miről beszélgetni velük kapcsolatban, meg az érzelmek is frissítően kilengtek erre-arra, újabb lehetőséget kaptak, hogy ne csak nézzék, hallgassák, de olvassák is ezt a publicistát