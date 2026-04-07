Napokkal a választás előtt az előrejelzési piacokon a fogadók többsége egyértelműen ellenzéki győzelemre számít. Közel 50 millió dollárt tettek fel arra, ki lesz a következő miniszterelnök, Orbán Viktor mindössze 34 százalékon áll.
Az előrejelzési piacokon milliárdos téteket tesznek arra, hogy ki lesz az áprilisi parlamenti választás győztese és a következő miniszterelnök. Egyre többen fogadnak háborús konfliktusok kimenetelére is, ami morális aggályokat vet fel, sőt, akár visszaélésekhez is vezethet. Az iráni háborúval kapcsolatban felmerült a bennfentes kereskedés gyanúja.