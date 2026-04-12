Kilőtt Magyar Péter a Polymarketen, a fogadók négyötöde a Tisza Párt győzelmét jósolja

2026-04-12 10:05:00 CEST

A rekordrészvételt jelző reggeli adatok közlése után még az eddiginél is jobban kinyílt az olló a kriptovaluta-alapú előrejelzési platformon.

Mint arról beszámoltunk, reggel 7-ig a választásra jogosultak 3,46 százaléka adta le szavazatát, ami csaknem kétszerese a négy évvel ezelőtti 1,8 százalékos adatnak, vagyis minden jel szerint meg fog dőlni a részvételi rekord.

Sok elemző szerint a magas részvétel a Tisza Pártnak kedvezhet, amit a piac már be is kezdett árazni. Az első részvételi adatok ismertetése után még az eddiginél is látványosabban kinyílt az olló, és valósággal kilőtt azok aránya, akik szerint Magyar Péternek fogják hívni a következő miniszterelnököt:

a Polymarketen a Tisza Párt elnöke délelőtt 9 óra 25 perckor 80 százalékkal vezet, vele szemben Orbán Viktor mindössze 20 százalékon áll.

Jelenleg ez a legfelkapottabb fogadás az oldalon: a felhasználók már közel 65 millió dollárt tettek fel, öt napja ez az összeg 50 millió, míg szűk három hete még csak 32 millió dollár volt. Egy másik fogadás konkrétan arra vonatkozik, hogy melyik párt nyeri az április 12-ei parlamenti választást. Az oldalon a Tisza Párt győzelmére cikkünk írásakor a fogadók 84, a Fidesz-KDNP-ére mindössze 17 százaléka lát esélyt, erre a fogadásra is több mint 61 millió dollár értékben tettek téteket a felhasználok. Bár az arányok óráról órára változnak, az látszik, hogy a fogadók elsöprő többsége egyértelműen ellenzéki győzelemre számít.

A Polymarket egy kriptovaluta-alapú előrejelzési platform, ahol a felhasználók naponta több milliárd dollár értékben tesznek fogadásokat bizonyos történések valószínűségére, illetve kimenetelére. A fogadások „igen” vagy „nem” kimenetelű tokenek megvásárlásával történnek, amelyek ára mindig 0 és 1 dollár között mozog, és attól függően változik folyamatosan, hogy melyiket mennyien vásárolták meg.

A Polymarkethez hasonló platformokra sokan úgy tekintenek, mint amik adott esetben pontosabb képet tudnak nyújtani, mint egy-egy közvélemény-kutatás – az oldal tökéletesen jósolta meg többek közt a 2024-es amerikai elnökválasztás végkimenetelét –, miután az emberek itt nem szimpátia alapján fejezik ki a véleményüket, hanem valódi pénzt kockáztatnak.

Nem sokkal azután, hogy néhány hónapja Orbán Viktor bukását kezdte előrejelezni, január végén blokkolta a Polymarketet Magyarországon a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hivatala (SZTFH). A szolgáltatás magyar IP-címről azóta sem érhető el, ugyanakkor azok, akik VPN-t használnak, továbbra is hozzáférhetnek.